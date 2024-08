In Extremo: Saufen und Zusammenraufen

Das Wetter dient als Allegorie für alle möglichen Gemütszustände. Im Volksmund gilt ein fröhlicher Mensch als „Sonnenschein“, während ein trauriges Gesicht schon mal mit „sieben Tage Regenwetter“ verglichen wird. Auch In Extremo ziehen in ihrer aktuellen Schaffensphase Wettermetaphern zur Beschreibung ihres Zustands heran: Zelebrierten die deutschen Mittelalter-Metaller im Frühjahr 2020 mit KOMPASS ZUR SONNE noch gutgelaunt ihr Jubiläumsalbum zum 25. Bestehen, hört das vier Jahre später veröffentlichte Werk auf den Namen WOLKENSCHIEBER. Dass dazwischen mehr als nur ein schweres Gewitter über die (nach einigen schweren Krankheitsfällen in der Vergangenheit sowieso leidgeprüfte) Band hereinbrach, liegt auf der Hand.

Empfehlung der Redaktion Jetzt bestellen! In Extremo: Exklusive CD mit METAL HAMMER 09/2024 Mittelalter Metal Jetzt die In Extremo-CD mit 8 Songs sichern: Diese weltexklusive Scheibe gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 09/2024. Große Einschnitte brachten für die live-liebenden Musiker nicht nur die Einschränkungen der Pandemie mit sich, sondern auch die Tatsache, dass das (seit 2006) gerne und häufig besuchte Russland momentan aus politischen wie Sicherheitsgründen keine Tourneeoption mehr darstellt. Die größte Veränderung fällt jedoch schon beim Blick auf die Band-Fotos auf: Aus den einstigen Sieben ist ein Sextett geworden. Der Abschied von Boris „Yellow“ Pfeiffer nach mehr als zwanzig gemeinsamen Jahren vollzog sich in zwei Schüben: 2021 schied er aufgrund unvereinbarer Ansichten aus der Band – und ein Jahr später völlig überraschend aus dem Leben. Die tragischen Umstände seines Todes treiben seine einstigen Kollegen und Freunde noch immer um, im Gespräch plädieren sie jedoch dafür, die Sache ruhen zu lassen.

Wohlgefühl zu sechst

Michael Robert Rhein berichtet von der Angst vor dem ersten Konzert zu sechst sowie dem guten Gefühl danach. Die Frage einer Nachbesetzung stand zwar im Raum, bislang fühlen sich In Extremo jedoch erklärtermaßen wohl zu sechst, wie Kay Lutter betont: „Wir waren 25 oder 26 Jahre lang mit Boris befreundet. Als wir merkten, dass es zu sechst funktioniert, haben wir auch aus diesem Grund keinen Siebten in die Band eingearbeitet. Es wäre ein Ersatz gewesen, aber solch eine Freundschaft und Zusammenarbeit hätte man nicht mehr hingekriegt. Eine Band, die sich so lange kennt wie wir, ist wie ein eigener Kosmos: Wenn ein neues Mitglied von außen dazukäme, würde es sich gar nicht zurechtfinden. Bei Specki (Schlagzeuger Florian Speckardt, eingestiegen 2010 – Anm.d.A.) ging es vom Zeitpunkt her gerade noch, aber selbst er hat ein Jahr gebraucht, um wirklich anzukommen.“

