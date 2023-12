Teasern The Dillinger Escape Plan eine Reunion?

Ben Weinman mit The Dillinger Escape Plan beim Heavy Montreal Festival am 6. August 2016

The Dillinger Escape Plan haben sich Ende 2017 aufgelöst. Nun machen die beiden Originalmitglieder Ben Weinman (Gitarre) und Dimitri Minakakis (Gesang) Hoffnung, dass man von ihnen womöglich etwas zu hören bekommt. So albern die beiden US-Amerikaner in einem kurzen Teaser (siehe unten) herum und singen dabei das Riff des Songs ‘43% Burnt’ an. Der Track stammt von CALCULATING INFINITY, dem 1999er-Debütalbum.

Nun regen sich Spekulationen dahingehend, ob Weinman und Minakakis etwas zum 2024 steigenden 25. Jubiläum des The Dillinger Escape Plan-Erstlings planen. Sicher kann man lediglich sagen, dass eine Wiedervereinigung mit dem langjährigen Frontmann Greg Puciato aktuell nicht zur Diskussion steht. Dies stellte Ben kürzlich eindeutig klar. „Die Wahrheit ist, dass jegliche Unterredungen über eine Reunion mit Greg unmittelbar abgebrochen wurden, bevor Geld ein Thema dabei war. Es gab keine konkreten Angebote diesbezüglich, wohl lediglich ein paar vorläufige Gespräche über das Furnace Fest. Doch die Antwort unseres Agenten war, dass wir uns aktuell keine Reunion-Angebote anhören. Schluss.“

Abgeschlossenes Kapitel

Des Weiteren gab Ben Weinman zu Protokoll: „Man kam ein paar Mal indirekt über Leute auf mich zu, die mit Greg geredet hatten, als er auf Tour war. Was mir übermittelt wurde, war, dass er es echt machen wollen würde, und man es mit mir besprechen solle. Meine Antwort darauf war, dass The Dillinger Escape Plan nicht mit Greg auftreten würden, und wir dieses Kapitel auf angemessene Art und Weise beendet hätten. Dabei würde ich es gerne belassen.

Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich weiß nicht, was Gregs Absicht damit war, diese Information herauszugeben. Aber das geht mich nichts an. Er ist ein sehr talentierter Mensch. Und die Leute, die mit ihm zusammenarbeiten, werden ein paar großartige Sachen machen. Ich halte sicher alles, was wir gemacht haben, in Ehren, und bin extrem stolz auf unsere gemeinsame Arbeit.“

