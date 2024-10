Brian Johnson: Alles Gute zum 77. Geburtstag

Als Brian Johnson 1980 das Mikrofon bei AC/DC übernahm, rechnete kaum jemand damit, dass er die Band in völlig neue Höhen führen würde. Der tragische Tod von Bon Scott hatte weltweit für Erschütterung gesorgt, und viele zweifelten daran, ob AC/DC ohne ihn weitermachen könnten. Doch der Mann aus Newcastle mit seiner markanten Stimme erwies sich als perfekter Nachfolger. Johnson schaffte es nicht nur, Scotts Erbe gerecht zu werden, sondern prägte auch den Sound von AC/DC auf seine eigene Weise. Dadurch führte er die Formation zu einem anhaltenden Erfolg, der bis heute ungebrochen ist.

Schlüsselmoment für Brian Johnson

Empfehlung der Redaktion AC/DC: Bon Scott nicht beteiligt an Songs für BACK IN BLACK Hard Rock Angeblich soll Bon Scott an den Songs für BACK IN BLACK mitgeschrieben haben. Angus Young von AC/DC hat mit diesem Gerücht nun aufgeräumt. Johnson war kein Neuling in der Musikwelt. Mit seiner Band Geordie hatte er in den Siebziger Jahren bereits einige kleine Erfolge gefeiert, doch der große Durchbruch blieb aus. Bei einem ihrer Konzerte war einst sogar Scott im Publikum – und war hin und weg. Scott lobte den rauen Gesangsstil und die explosive Bühnenpräsenz des Musikers lange, bevor klar war, dass er eines Tages sein Nachfolger werden würde. Diese Anerkennung war ausschlaggebend, als die AC/DC-Gründer und -Gitarristen Malcolm und Angus Young auf der Suche nach einem neuen Sänger waren; sie erinnerten sich an Scotts Begeisterung für Johnson und wandten sich deshalb an ihn.

BACK IN BLACK sollte das Album werden, das AC/DCs Erbe sichert, und der heute 77-Jährige war entscheidend für diesen Erfolg. Mit Stücken wie ‘Hells Bells’ oder ‘You Shook Me All Night Long’ und dem ikonischen Titel-Song gelang der Gruppe ein Meisterwerk des Hard Rock. Die Platte wurde nicht nur zum größten Erfolg der Band, sondern auch zu einem der meisten verkauften Werke der Musikgeschichte. Der Brite gab AC/DC eine neue Identität, ohne dabei die Wurzeln der Formation zu verraten. Er brachte eine unverwechselbare Stimme und Energie ein, die die Instanz für Jahrzehnte definierte.

Kraftvolle Rückkehr

Empfehlung der Redaktion Brian Johnson (AC/DC): Diese Technik half beim Hörverlust Hard Rock Brian Johnson (AC/DC) musste bekanntlich 2016 eine Tour wegen drohendem Hörverlust abbrechen. Nun hat er verraten, was ihm half, wieder zu hören. Der Rock’n’Roll-Lifestyle forderte jedoch seinen Tribut: 2016 musste Johnson die Bühne verlassen; der drohende Verlust seines Gehörs machte es ihm unmöglich, weiter aufzutreten. Für jemanden, der jahrelang von ohrenbetäubenden Gitarren und donnerndem Schlagzeug umgeben war, ein schwerer Schicksalsschlag. Doch der Sänger ließ sich nicht unterkriegen. Mithilfe modernster Technik gelang ihm 2020 ein triumphales Comeback. Mit POWER UP bewies er, dass er nichts von seiner Energie eingebüßt hatte; im Oktober 2023 trat er erstmals seit 2016 wieder live mit AC/DC auf.

Abseits des Rampenlichts bleibt der Künstler erstaunlich bodenständig und bescheiden. Seine Vorliebe für schnelle Autos und Mechanik sind bekannt, doch er ist auch ein vielseitiger Autor, der stets seinen Wurzeln treu geblieben ist.

Wir wünschen Brian alles Gute zum 77. Geburtstag!

