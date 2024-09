Seht hier eine Auswahl von stimmungsvollen und atmosphärischen Bildern vom Wacken Open Air 2024.

Das größte Metal-Festival Deutschlands fand vom 31.07. bis zum 03.08.2024 statt und begeistert Zehntausende Fans mit Bands wie Scorpions, Korn, Amon Amarth, Architects, In Extremo, Opeth, Gene Simmons Band, Blind Guardian und unzähligen mehr. METAL HAMMER ist wie immer mittendrin und versorgt euch im Live-Ticker mit frischen Eindrücken vom Wacken Open Air-Acker. In der kommenden METAL HAMMER-Ausgabe bekommt ihr den weltweit ausführlichsten Report zum Festival: Wir berichten von den spannendsten Auftritten der besten Bands, dem bunten Wacken-Treiben drumherum und hinter den Festival-Kulissen und zeigen euch exklusive Fotos vom Wacken Open Air. METAL HAMMER 09/2024 findet ihr ab 23.08.2024 am Kiosk,…