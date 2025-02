AC/DC: Live-Video von Europatour 2024 zu sehen

AC/DC "Power Up Tour 2024" in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen am 17. Mai 2024

AC/DC gehen immer. Nicht nur auf Platte, nicht nur live, sondern auch re-live sozusagen. Diese Gelegenheit verschafft uns nun der YouTube-Kanal riff raff. Der Betreiber hat eine Reihe von Live-Videos aus verschiedensten Kamera- beziehungsweise Handy-Blickwinkeln zu einem knapp zweistündigen Video zusammengeschnitten (siehe unten). Das Ganze geht durchaus als Retrospektive zur letztjährigen Europatournee durch, finden sich dort doch Song-Mitschnitte aus Sevilla, Gelsenkirchen, Bratislava, London, Paris, Reggio Emilia, München, Amsterdam, Dessel und Nürnberg.

Die Tracklist des AC/DC-Live-Videos:

00:00 Intro

00:35 ‘If You Want Blood’ (29. Mai, Estadio La Cartuja de Sevilla, Sevilla)

05:44 ‘Back In Black’ (21. Mai, Veltins-Arena, Gelsenkirchen)

09:54 ‘Demon Fire’ (21. Juli, Vajnory Airport, Bratislava)

13:58 ‘Shot Down In Flames’ (3. Juli, Wembley Stadion, London)

17:33 ‘Thunderstruck’ (13. August, Hippodrome de Longchamp, Paris)

23:22 ‘Have A Drink On Me’ (21. Juli, Vajnory Airport, Bratislava)

27:42 ‘Hells Bells’ (25. Mai, RCF Arena Campovolo, Reggio Emilia)

33:17 ‘Shot In The Dark’ (12. Juni, Olympiastadion, München)

36:41 ‘Stiff Upper Lip’ (21. Juli, Vajnory Airport, Bratislava)

40:36 ‘Shoot To Thrill’ (5. Juni, Johan Cruijff ArenA, Amsterdam)

46:25 ‘Sin City’ (21. Juli, Vajnory Airport, Bratislava)

52:32 ‘Rock ‚N‘ Roll Train’ (25. Mai, RCF Arena Campovolo, Reggio Emilia)

57:02 ‘Dirty Deeds Done Dirt Cheap’ (25. Mai, RCF Arena Campovolo, Reggio Emilia)

01:01:53 ‘High Voltage’ (13. August, Hippodrome de Longchamp, Paris)

01:08:30 ‘Riff Raff’ (3. Juli, Wembley Stadium, London)

01:14:30 ‘You Shook Me All Night Long’ (25. Mai, RCF Arena Campovolo, Reggio Emilia)

01:18:14 ‘Highway To Hell’ (13. August, Hippodrome de Longchamp, Paris)

01:22:27 ‘Whole Lotta Rosie’ (09. August, Festivalterrein Stenehei, Dessel)

01:29:02 ‘Let There Be Rock’ (25. Mai, RCF Arena Campovolo, Reggio Emilia)

01:48:36 ‘TNT’ (21. Juli, Vajnory Airport, Bratislava)

01:53:03 ‘For Those About To Rock’ (27. Juli, Zeppelinfeld, Nürnberg)

Wer AC/DC dieses Jahr (noch einmal) live erleben will, hat dafür drei Gelegenheiten: am 30. Juni in Gelsenkirchen, am 8. Juli in Düsseldorf sowie am 17. August in Karlsruhe. Die Aussie-Rocker werden bei den anstehenden Konzerten wohl in derselben Besetzung wie 2024 auftreten. Am Mikro steht Brian Johnson. Angus und Stevie Young bilden die Gitarrenfraktion. An den Drums saß nicht Phil Rudd, sondern Matt Laug (Alanis Morissette, Alice Cooper, Slash’s Snakespit), der bereits im Oktober 2023 beim Power Trip Festival in Kalifornien ausgeholfen hatte. Zudem war Bassist Cliff Williams nicht mit von der Partie — stattdessen bediente Chris Chaney (Jane’s Addiction, Alanis Morissette, Taylor Hawkins & The Coattail Riders) den Tieftöner.

AC/DC — Europa-Tour 2025:

26.06. CZ-Prag, Airpot Letnany

30.06. Berlin, Olympiastadion

04.07. PL-Warschau, PGE Narodowy

08.07. Düsseldorf, Open Air Park

12.07. ES-Madrid, Metropolitano Stadion

20.07. IT-Imola, Autodromo Internazionale Enzo E Dino Ferrari

24.07. EE-Tallinn, Song Festival Grounds

28.07. SE-Göteborg, Ullevi

05.08. NO-Oslo, Bjerke Rennstrecke

09.08. FR-Paris, Stade De France

17.08. Karlsruhe, Messe

21.08. UK-Edinburgh, Murrayfield Stadion

