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Tarja Turunen kündigt neues Album an & veröffentlicht Single

Tarja-2026-FRISSON
Foto: PR. All rights reserved.
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Tarja Turunen veröffentlicht im Sommer ihr neuestes Studiowerk. Den ersten Song des kommenden Albums gibt es bereits zu hören.
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Nachdem Tarja Mitte Februar bereits eine Tour für den kommenden Herbst angekündigt hatte, folgt nun die Meldung des dazugehörigen Albums. FRISSON NOIR heißt das gute Stück, das am 12. Juni via earMUSIC erscheinen soll. Laut eigenen Angaben ist es das bisher härteste Album der einstigen Nightwish-Sängerin.

Vielschichtiger Nervenkitzel

„Frisson“ ist das französische Wort für Nervenkitzel und beschreibt laut Tarja den „Moment, in dem Musik einen Schauer durch den Körper jagt. Es ist der Augenblick, in dem Klang aufhört, nur Klang zu sein, und zu Emotion, Erinnerung und körperlicher Empfindung wird.“ Musikalisch bewegt es sich „zwischen intimen Klavier-Passagen, dramatischen Orchesterklängen und kraftvollen, gitarrenbetonten Momenten.“

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Inhaltlich dreht sich alles um „zutiefst menschliche Themen wie Angst, Schönheit, Nostalgie, Widerstandsfähigkeit, Trotz, Transformation, Identität, Verschwinden, Unabhängigkeit, Vertrauen und Beharrlichkeit.“ Bei einigen Nummern auf FRISSON NOIR hat sich die finnische Musikerin Unterstützung geholt. Mit von der Partie sind beispielsweise ihr enger Freund und Ex-Nightwish-Kollege Marko Hietala, Cradle Of Filth-Chef Dani Filth, Apocalyptica und Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers.

FRISSON NOIR-Tracklist

  1. Frisson Noir
  2. The Eternal Return
  3. Leap Of Faith (feat. Marko Hietala)
  4. At Sea (feat. Mervi Myllyoja + Niklas Pokki)
  5. Blaze Forever
  6. The Trace Outlives (feat. Sayo Komada)
  7. Tango (feat. APOCALYPTICA)
  8. Anemoia (feat. Julián Bedmar + Valter Freitas)
  9. I Don’t Care (feat. Dani Filth)
  10. Against The Odds (feat. Chad Smith)

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Auf See

Als erste Single wurde ‘At Sea’ ausgekoppelt. Laut offizieller Promo erinnert die Nummer daran, „was geschieht, wenn Klang, Emotion und menschliche Darbietung aufeinandertreffen.“ Unter Zuhilfenahme des Budapester Kunstorchesters und Kunstchors präsentiert sich das Ergebnis als „ein Heavy Metal-Werk in einer cineastischen Klanglandschaft, die die emotionale Reise des Songs selbst widerspiegelt: die Spannung zwischen Angst und Entschlossenheit angesichts des Unbekannten.“

Tarja meint dazu: „Mit ‘At Sea’ nehme ich euch mit auf eine Reise, auf der ihr dem Unbekannten begegnen werdet. Es ist ein vielschichtiger Song, in dem die Emotionen wie auf einer Achterbahn durch die Gegend wirbeln. Ich weiß, dass ich euch damit herausfordern werde … seid ihr bereit?“ Diese Frage können ihr die Fans aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ab dem 30. September live selbst beantworten.


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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