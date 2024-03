Marko Hietala & Tarja (Ex-Nightwish) veröffentlichen Song

Die beiden früheren Nightwish-Mitglieder Marko Hietala und Tarja Turunen hatten sich im Sommer 2023 (unter anderem bei einem Festival in Pratteln) bereits wieder aneinander angenähert. Kürzlich schilderte die finnische Sängerin, wie sich das Verhältnis der beiden Musiker dadurch verbessert hat. Nun legen die zwei noch einen drauf und präsentieren einen neuen Song — das Video zu ‘Left On Mars’ gibt es unten.

Emotionale Reunion

Geschrieben hat den Track Marko Hietala — und Tarja Turunen hat das Stück dann mit ihrem Sopran veredelt. „Ein Liebeslied an meine Frau vereint schlussendlich zwei Freunde wieder miteinander“, kommentiert der einstige Nightwish-Bassist. „Selbst wenn der Song an sich mies wäre, wäre ich zufrieden mit dem Ergebnis.“ Des Weiteren meldet sich noch Tuomas Wäinölä, Markos Gitarrist und Produzent, zu Wort: „Das Lied war unmittelbar sehr stark. Ich glaube, Marko hatte auch direkt von Beginn an die Idee, dass es ein Duett sein soll. Danach war es einfach nur eine Sache davon, es gut zusammenzustückeln und ein Demo zu machen.

Das Spaßige daran war, den Song wie richtige Agenten auf einem USB-Stick in die Schweiz zu bringen. Wir hatten dieses geheime Treffen, als wir den Open Air-Auftritt mit Tarja hatten und auch jeweils unsere eigenen Shows gespielt haben. Es war großartig, sie endlich wieder zusammen auf der Bühne zu sehen, wie sie gemeinsam ein Lied singen.“ Turunen beschrieb die aktuelle Beziehung zu Marko Hietala zuletzt wie folgt: „Es ist ein neues Verhältnis mit ihm, weil er nicht mehr dieselbe Person ist, als er in der Band war. Er hat sich sehr verändert. Und viele Jahre sind vergangen. Ich selbst habe mich verändert. Das Leben hat uns verändert. Also ist es ein neues Verhältnis, lasst es mich so ausdrücken. Und es hat mich sehr glücklich gemacht, ihn nach all diesen Jahren besser kennenzulernen.“

