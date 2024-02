Tarja über neues Verhältnis zu Marko Hietala

Die frühere Nightwish-Sängerin Tarja Tarunen hat in einem aktuellen Interview über ihr Verhältnis zu ihrem einstigen Band-Kollegen Marko Hietala gesprochen. Beide haben im Juli 2023 zusammen ‘The Phantom Of The Opera’ bei den Z7 Summer Nights in Pratteln gesungen — wie in alten Zeiten. Bei dieser Gelegenheit hätten sich die beiden Finnen neu kennengelernt.

Nachdem Tarja zugesagt hatte, bei jenem Festival aufzutreten, habe sie davon erfahren, dass Hietala ebenfalls bei dem Schweizer Open Air mit seiner Band spielt. Daraufhin habe sie ihn wegen einer gemeinsamen ‘The Phantom Of The Opera’-Einlage in ihrem Set kontaktiert. Nach 18 Jahren hätten beide also wieder dieses Lied zusammen gesungen. „Es war super aufregend — und wirklich wunderschön. Die Leute waren sehr emotional deswegen. Wir hatten uns bereits schon einmal zuvor getroffen — bei ein paar Gelegenheiten in Finnland vor ein paar Jahren.

Neue Qualität

Bei dieser Gelegenheit hatten wir also schon zuvor reinen Tisch gemacht. Wir standen also auf guten Fuß miteinander. Aber nach diesen Jahren ‘The Phantom Of The Opera’ gemeinsam zu singen war fantastisch. Wir haben das tatsächlich zwei Mal gemacht — einmal in der Schweiz und dann noch einmal in Finnland.“ Auf der anstehenden gemeinsamen Tournee in Brasilien hätten beiden Musiker dies ebenfalls vor.

Des Weiteren hätte die Freundschaft der beiden nun eine neue Qualität. „Es ist ein neues Verhältnis mit ihm, weil er nicht mehr dieselbe Person ist, als er in der Band war. Er sich sehr verändert. Und viele Jahre sind vergangen. Ich selbst habe mich verändert. Das Leben hat uns verändert. Also ist es ein neues Verhältnis, lasst es mich so ausdrücken. Und es hat mich sehr glücklich gemacht, ihn nach all diesen Jahren besser kennenzulernen.“

