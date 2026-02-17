Sieben Jahre nach ihrem letzten vollständigen Studioalbum im härteren Klangspektrum tritt Tarja mit erneuerter Intensität ins Rampenlicht. Die neue Tour steht für eine Produktion, die auf starke Kontraste setzt: zwischen Zerbrechlichkeit und Wucht, zwischen cineastischer Atmosphäre und kompromissloser Metal-Energie. Parallel zur Tournee veröffentlicht Tarja ihr brandneues Studioalbum – ihr erstes vollständiges Werk im härteren Klangspektrum seit sieben Jahren. Mit neuer Energie und künstlerischer Entschlossenheit knüpft sie damit an jene klangliche Intensität an, die ihre Karriere maßgeblich geprägt hat.

FRISSON beschreibt jenen Moment, wenn Musik eine Gänsehaut erzeugt. Wenn Emotionen unerwartet treffen. Wenn Energie durch den ganzen Körper fährt. Genau dieses Gefühl steht im Zentrum der Tour. Das Publikum erwartet packende dynamische Spannungsbögen, von intimen, fragilen Momenten bis zu eruptiven Refrains. Eine Setlist aus neuem Material und Karriere-Highlights.

Tarja – Tour 2026

30.09. Berlin, Huxleys Neue Welt

01.10. Hamburg, Markthalle

02.10. Rostock, M.A.U. Club

04.10. Dresden. Parkhotel Ballsaal

05.10. Jena, F-Haus

06.10. München, Backstage Werk

08.10. A-Innsbruck, Music Hall

09.10. CH-Pratteln, Z7

11.10. Lindau, Club Vaudeville

12.10. Köln, Essigfabrik

13.10. Frankfurt, Batschkapp

15.10. Osnabrück, Hyde Park

16.10. Gersthofen, Stadthalle

17.10. A-Wien, Szene

