Toggle menu

Metal Hammer

 Search

METAL HAMMER präsentiert: Tarja

Tarja-2026-FRISSON
Foto: PR. All rights reserved.
von
Tarja kehrt 2026 mit voller Kraft auf die Heavy-Bühne zurück. „Frisson Live 2026“ markiert den Beginn eines neuen künstlerischen Kapitels.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Sieben Jahre nach ihrem letzten vollständigen Studioalbum im härteren Klangspektrum tritt Tarja mit erneuerter Intensität ins Rampenlicht. Die neue Tour steht für eine Produktion, die auf starke Kontraste setzt: zwischen Zerbrechlichkeit und Wucht, zwischen cineastischer Atmosphäre und kompromissloser Metal-Energie. Parallel zur Tournee veröffentlicht Tarja ihr brandneues Studioalbum – ihr erstes vollständiges Werk im härteren Klangspektrum seit sieben Jahren. Mit neuer Energie und künstlerischer Entschlossenheit knüpft sie damit an jene klangliche Intensität an, die ihre Karriere maßgeblich geprägt hat.

FRISSON beschreibt jenen Moment, wenn Musik eine Gänsehaut erzeugt. Wenn Emotionen unerwartet treffen. Wenn Energie durch den ganzen Körper fährt. Genau dieses Gefühl steht im Zentrum der Tour. Das Publikum erwartet packende dynamische Spannungsbögen, von intimen, fragilen Momenten bis zu eruptiven Refrains. Eine Setlist aus neuem Material und Karriere-Highlights.

Tarja

METAL HAMMER präsentiert:

Tarja – Tour 2026

  • 30.09. Berlin, Huxleys Neue Welt
  • 01.10. Hamburg, Markthalle
  • 02.10. Rostock, M.A.U. Club
  • 04.10. Dresden. Parkhotel Ballsaal
  • 05.10. Jena, F-Haus
  • 06.10. München, Backstage Werk
  • 08.10. A-Innsbruck, Music Hall
  • 09.10. CH-Pratteln, Z7
  • 11.10. Lindau, Club Vaudeville
  • 12.10. Köln, Essigfabrik
  • 13.10. Frankfurt, Batschkapp
  • 15.10. Osnabrück, Hyde Park
  • 16.10. Gersthofen, Stadthalle
  • 17.10. A-Wien, Szene

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 23.02., 16 Uhr)

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Konzerte Live Präsentation Tarja Tour 2026 Tournee
Twisted Sister spielen vermutlich nur Hits bei Reunion-Tour
Twisted Sister @ Bang Your Head 2016
Twisted Sister-Gitarrist Jay Jay French will bei der Reunion-Tour niemanden enttäuschen. Daher werden vermutlich nur Gassenhauer gespielt.
Im letzten Jahr war es die große Überraschung für Twisted Sister-Fans und auch die Band selbst, als Sänger Dee Snider sich doch für eine Reunion entschied. Anlässlich des 50. Jubiläums wird die Band für „weltweite Auftritte“ wiederbelebt, wie es in der Ankündigung vergangenen September hieß. Neben Snider stehen natürlich die beiden Gitarristen Jay Jay French und Eddie Ojeda auf der Bühne. Für die Rhythmusfraktion sind Bassist Russell Pzütto und Drummer Joe „Seven“ Franco zuständig. Große Fragen Bei Talking The Talk With Don sollte Jay Jay French jüngst dazu Auskunft geben, ob die Tournee ausgedehnt oder doch eher klein gehalten wird.…
Weiterlesen
Zur Startseite