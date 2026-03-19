Den Fans dürfte beim Anblick dieser Bilder im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser im Mund zusammenlaufen. Denn Steve Harris, Bruce Dickinson, Adrian Smith, Dave Murray, Janick Gers, Nicko McBrain und Simon Dawson bringen dieses Frühjahr bekanntlich mit ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ eine brandneue Dokumentation in die Kinos auf der ganzen Welt. Und nun gibt es einen Trailer zu dem Streifen zu sehen (siehe unten).

Intimer Einblick

„Mit bisher nie dagewesenem Zugang zu den offiziellen Archiven und — sowohl aktuellen als auch vorherigen — intimen Erinnerungen von Seiten der Band lädt ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ die Fans dazu ein, eine der ikonischsten Reisen in die Musikgeschichte mitzuerleben“, schreibt die Musikgruppe selbst über ihren Film. „Dieser elektrifizierende, fünf Jahrzehnte umspannende Dokumentarfilm zeichnet den Aufstieg der Formation aus den Pubs im Londoner East End in die größten Stadien der Welt nach.

Enthalten sind exklusive Interviews mit den Band-Mitgliedern und Mitwirkenden wie Javier Bardem, Lars Ulrich und Chuck D sowie frisch animierte Sequenzen des legendären Band-Maskottchens Eddie. So bietet der Streifen einen seltenen und intimen Einblick in die kompromisslose Vision von Iron Maiden und ihre unerschütterliche Verbindung mit ihrer wahrhaft globalen Armee von Fans.“

Regie hat bei ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ Malcolm Venville geführt, während Dominic Freeman produzierte. Das Sextett setzt unterdessen dieses Jahr seine „Run For Your Lives“-Welttournee fort. In diesem Zug treten die Heavy-Metaller unter anderem am 2. Juni 2026 in Hannover, am 6. Juni bei Rock im Park, am 7. Juni bei Rock am Ring, am 13. Juni beim Nova Rock, am 19. Juni beim Hellfest, am 24. Juni beim Copenhell sowie am 11. Juli in Knebworth auf, wo das Eddfest mit The Darkness, The Hu, Airbourne und The Almighty steigt.

Erst kürzlich feierte die Judas Priest-Dokumentation ‘The Ballad Of Judas Priest’ von Musik-Journalist und Regisseur Sam Dunn sowie Rage Against The Machine-Gitarrist und Executive Producer Tom Morello auf der Berlinale Premiere. In den Lichtspielhäusern dieser Welt läuft ‘Iron Maiden: Burning Ambition’ am 7. Mai 2026 an. Alle Infos zum Film gibt es auf der offiziellen Website der Band.

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