Iron Maiden befinden sich weiterhin auf ihrer umjubelten „Run For Your Lives“-Welttournee. Für diese Konzertreise, auf der Mastermind/Bassist Steve Harris und Co. Kompositionen ihrer ersten neun Studiowerken zu Gehör bringen (darunter ‘Hallowed Be Thy Name’, ‘Run To The Hills’, ‘Phantom Of The Opera’, ‘Trooper’, ‘The Number Of The Beast’, ‘Killers’, ‘Powerslave’, ‘2 Minutes To Midnight’, ‘Rime Of The Ancient Mariner’ und ‘Seventh Son Of A Seventh Son’), haben die Musiker nun die letzten Termine bekanntgegeben.

Dafür verschlägt es das Sextett ins Land der aufgehenden Sonne: Iron Maiden drehen im Herbst ihre Verstärker in Japan auf. Zwei Mal laden die „Eisernen Jungfrauen“ dabei in die K-Arena von Yokohama — und zwar am 24. und 25. November 2026. Wie die Band bereits im Herbst 2025 hat anklingen lassen, werden das vorerst die letzten Gelegenheiten sein, Bruce Dickinson und Co. live zu erleben. Die Heavy-Metaller planen, 2027 eine Live-Pause einzulegen, die nächsten Shows steigen frühestens 2028. Hierzulande gibt sich die Formation einmal im Sommer die Ehre: Bekanntlich heißt es am 2. Juni in der Hannoveraner Heinz von Heiden Arena „Run For Your Lives“.

Wie bei den bisherigen „Run For Your Lives“-Terminen werden Iron Maiden die kommenden Shows ohne ihren langjährigen Schlagzeuger Nicko McBrain bestreiten. Der heute 73-Jährige hatte sich nach einem Schlaganfall wieder zurück ans Drumkit gekämpft, jedoch im Tourneeeinsatz verspürt, dass er nicht mehr dazu in der Lage ist, an den Fellen so abzuliefern wie zuvor. Nicko verabschiedete sich am 7. Dezember 2024 in den Live-Ruhestand. An seiner statt sitzt nun British Lion-Trommler Simon Dawson hinter der Schießbude.

Iron Maiden „Run For Your Lives“ Europatermine 2026

23.05. GR-Athen, OAKA

26.05. BG-Sofia, Vasil Levski Stadium

28.05. RO-Bukarest, Arena Națională

30.05. SK-Bratislava, Národný Futbalový Štadión

02.06. Hannover, Heinz von Heiden Arena

10.06. NL-Amsterdam, Ziggo Dome

17.06. I-Mailand, San Siro Stadium

22.06. F-Paris, Paris La Défense Arena

28.06. F-Lyon-Décines, Groupama Stadium

07.07. P-Lissabon, Estádio da Luz

11.07. UK-Knebworth, Eddfest

Das heißt jedoch nicht, dass 2027 nichts aus dem Lager von Iron Maiden zu erwarten ist. Bruce Dickinson schraubt, wie man weiß, am Nachfolger seines 2024 veröffentlichten Longplayers THE MANDRAKE PROJECT. Kürzlich war die „Air raid siren“ dafür im Aufnahmestudio, im August 2025 klang der Fahrplan für seine achte Platte abseits seiner Haupt-Band wie folgt: „Wir gehen im Januar nächsten Jahres ins Studio, um die Platte mit Brendan Duffey aufzunehmen, der BALLS TO PICASSO [das zweite Solowerk von Bruce Dickinson — Anm.d.R.] geremixt und dabei fantastische Arbeit geleistet hat.

Wenn wir also im Januar mit ihm ins Studio gehen, schauen wir darauf, das Album 2027 zu veröffentlichen. Die großartige Band, die die neue Scheibe mit mir einspielen wird, ist dieselbe, die mit mir in Europa auf Tour war. Und es es wird dieselbe Band sein, die 2027 mit mir auf Tournee gehen wird, wenn wir das neue Album veröffentlichen. Das ist zumindest der Plan.“

