Dass Iron Maiden am 11. Juli 2026 in Knebworth spielen, ist nicht neu. Bei der Verkündung dieser Show versprachen Steve Harris und Co., dass sie daraus eine „Maiden-Welt“ machen wollen, „die alle Fans genießen können“. Dem lassen die Briten nun Taten folgen, denn an jenem Termin steigt das Eddfest. Während die Eisernen Jungfrauen dabei ihr „Run For Your Lives“-Programm auffahren (was der letzte UK-Auftritt der Gruppe bis 2028 sein wird), haben sie sich mit Airbourne, The Darkness, The Hu und The Almighty namhafte Vorbands angelacht.

Alles für die Fans

Darüber hinaus gibt es beim Eddfest verschiedene Themenbereiche und Bars. Zum Beispiel stellen Iron Maiden die „Infinite Dreams Museum Experience“ auf die Beine — eine Ausstellung von Bühnenrequisiten und alten Gegenständen aus dem Universum der Band. Des Weiteren dürfen sich die Fans mit „Maidenville“ auf ein ausgedehntes Areal mit der bislang größten „Eddie’s Dive Bar“, einer zweite Live-Musik- und Entertainment-Bühne (die Stray, Maiden United, Airforce, Tony Moore’s Awake und Hair Metal Glamageddon rocken), der „Trooper VIP Area“, dem Rummel „Unfair Funfair“ mit Fahrgeschäften und Spielen sowie dem Shop „Eddie’s Emporium“ freuen.

Iron Maiden-Manager Rod Smallwood führt aus: „Nach den monumentalen Konzerten vergangenes Jahr im Vereinigten Königreich wussten wir, dass, wenn wir 2026 dort erneut spielen würden, es sehr anders sein muss. Daher entschieden wir uns für den Knebworth Park, der uns den benötigten Platz gibt, welcher in Stadien einfach nicht verfügbar ist, um etwas Bahnbrechendes für unsere Fans zusammenzustellen, indem wir die ‚Maiden-Welt‘ für sie erschaffen. Wir freuen uns, jetzt die Einzelheiten zu diesem einmaligen Event enthüllen zu können, um die 50-jährige Karriere der Band zu zelebrieren. So nennen wir das Ganze Eddfest, weil Eddie — wie jeder weiß — der wahre Star der Show ist. Wir wissen auch, dass die Maiden-Fans im Grunde eine riesige Gang sind, daher wollten wir ihnen ein Wochenende in Knebworth geben, an das sie sich erinnern.“

Außerdem fügen Stuart Galbraith und Alan Day vom Live-Veranstalter Kilimanjaro (die einst das Sonisphere ins Leben gerufen haben) an: „Iron Maiden haben eine andere Ansicht als die meisten Bands darauf, wie sie Dinge für ihre Fans umsetzen wollen. Wir haben zuvor schon beim Sonisphere mit ihnen zusammengearbeitet. Und als sie uns erklärten, was sie hierfür vorhaben, haben wir angebissen. Es wird eine einzigartige Veranstaltung sein. Eine Feier des Eddie-Universums, wenn man so will.“

