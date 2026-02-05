Smith/Kotzen touren im Februar und März 2026 durch Deutschland – präsentiert von METAL HAMMER. Vorab trafen wir den Iron Maiden-Gitarristen zum Interview. Im persönlichen Gespräch blick Adrian Smith auf den Beginn des gemeinsamen Projektes mit Richie Kotzen.

Die beiden Musiker hatten sich erstmals 2021 unter dem Namen Smith/Kotzen für ihr Debütalbum zusammengeschlossen, welches es in Großbritannien in die Top 20 schaffte und auch in Europa sowie Nord- und Südamerika ein großer Erfolg wurde. Die Live-Auftritte der beiden wurden auf beiden Seiten des Atlantiks gefeiert. Im Jahr 2024 kamen sie wieder zusammen, um ihr zweites Studioalbum BLACK LIGHT/WHITE NOISE aufzunehmen.

METAL HAMMER: Während der Pandemie hast du nicht nur mit Iron Maiden an neuer Musik gearbeitet, sondern auch mit deinem Nicht-Solo-Projekt Smith/Kotzen. Weshalb war es wichtig für dich, diese andere musikalische Seite von dir zu zeigen?

Adrian Smith: Es hat schon vor der Pandemie angefangen. Ich erinnere mich genau daran, dass Richie und ich Witze über dieses neue Virus gemacht haben, das aufgetaucht ist, aber damals war noch nichts passiert. Wir hatten das Projekt begonnen, weil wir Freunde geworden sind, als ich Teilzeit an die Westküste Amerikas gezogen bin. Viele Musiker haben sich dort niedergelassen und angefreundet. Richie und ich haben gejammt. Wir mögen die gleichen Sachen. Nun, zumindest haben wir Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Siebziger Jahre, Hard Rock, Blues Rock, Bad Company. Humble Pie, Deep Purple…

Smith und Kotzen: Zwei Mann, eine Vision

Meine Frau schlug vor: ,Warum schreibt ihr nicht zusammen?‘ Und ich liebe Richies Soloarbeit, er ist ein großartiger Sänger. Also setzten wir uns hin und schrieben, und am Ende des ersten Tages hatten wir drei Songs. Man weiß ja nie; ich habe mich schon mit Leuten zusammengesetzt, und es hat einfach nicht geklappt. Aber bei uns hat es geklappt. Wir hatten beide die gleiche Vision. Wir singen beide, was ungewöhnlich ist; er singt technisch besser als ich, aber aus irgendeinem Grund passen unsere Stimmen wirklich gut zusammen.

Und als wir schrieben, haben wir uns gegenseitig inspiriert, mit der Gitarre, mit allem. Für mich ist das also eine Win-Win-Situation. Ich bin am glücklichsten, wenn ich produktiv bin. Ich liebe es, Musik zu machen. Es ist also schön, in der Freizeit derlei zu tun. Und ich denke, es hat etwas zu bieten. Nicht viele Leute machen das, was wir machen, und wir scheinen auch eine Fan-Gemeinde gefunden zu haben. Das freut mich wirklich sehr. Und ich bin froh, dass wir 2026 auch live auftreten werden, auch in Deutschland. Ich freue mich schon sehr darauf. (die aktuellen Smith/Kotzen-Tourdaten findet ihr am Ende des Artikels)

METAL HAMMER: Hast du eine andere Einstellung, wenn du mit Smith/Kotzen auf der Bühne stehst, als wenn du mit Iron Maiden auftrittst, oder ist es ähnlich? Du bist sicher ebenso fokussiert, aber ist es dasselbe Adrenalin-Level, das gleiche Gefühl?

Adrian Smith: Es ist anders, weil ich jetzt das Mikrofon habe. Ich hatte früher irgendwie angenommen, dass ich mal Frontmann einer Band sein würde, aber als ich aufwuchs, war ich nie ein wirklich natürlicher Frontmann, was das Sprechen mit dem Publikum angeht. Manche Leute haben diese Gabe.

Smith mit Kotzen und Maiden: Neue Brücken zwischen Band und Publikum

Aber bei Smith/Kotzen schien es einfach zu klappen. Als ich auf die Bühne ging, fühlte ich mich sehr wohl dabei, mit dem Publikum zu sprechen. Ich erzähle ihnen etwas über die Songs, worum es in den Songs geht, ich war einfach in meinem Element. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mit dem Publikum kommunizierte und diese Brücke zwischen der Band und dem Publikum schlug und sie in die Songs hineinbrachte. Das war einfach etwas ganz Natürliches.

Früher habe ich mir zu viele Gedanken darüber gemacht, was ich zwischen den Songs sagen sollte, und habe immer wieder versucht, fast schon ein Skript zu schreiben. Aber das hier ist völlig natürlich. Ich gehe einfach auf die Bühne und bin einfach ich selbst. Es fühlt sich einfach gut an, also versuche ich, das dem Publikum zu vermitteln.

In diesem Sinne ist es also ein bisschen anders, aber das überträgt sich auch auf Maiden. Ich fühle mich jetzt bei Iron Maiden etwas lockerer und unbeschwerter.

METAL HAMMER präsentiert:

Smith/Kotzen – Tour 2026

23.02. Köln, Carlswerk Victoria

27.02. München, Backstage Werk

04.03. Berlin, Columbia Theater

05.03. Hamburg, Gruenspan

Karten zur Tournee gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets.

—

