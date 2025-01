Iron Maiden: Adrian Smith verliert Haus bei Bränden in L.A.

Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

auch interessant

In Kalifornien und insbesondere im Großraum Los Angeles greifen derzeit diverse Lauffeuer um sich. Zahlreiche Häuser sind bereits den Flammen zum Opfer gefallen. Logisch, dass hiervon auch Prominente nicht verschont bleiben. In der Metal-Welt hat es nun Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith getroffen, wie dessen Ehefrau in den Sozialen Medien mitteilt.

In Sicherheit

„Wir haben unser Haus verloren“, schrieb Nathalie Dufresne-Smith vergangenen Freitag, den 10. Januar 2024 bei Instagram, und postete dabei Fotos von Sonnenuntergängen. „Danke für all eure lieben unterstützenden Worte. Der letzte Sonnenuntergang. Wir sind sicher, wir haben einander, wir werden neu anfangen. Danke euch für eure Unterstützung während dieser schwierigen Zeiten. #malibustrong“ Bereits am 7. Januar postete die Gattin des Iron Maiden-Musikers zwei Videoclips und kommentierte: „Wir sind sicher. Unsere Nachbarin ist endlich gefahren und sicher. Die Nachbarschaft dagegen? Der Rauch kommt definitiv auf uns zu. Jetzt müssen wir gehen. Es hat sich in den letzten Sekunden einfach hier hoch ausgebreitet. Es ist Zeit zu gehen.“

Des Weiteren berichtete Nathalia davon, dass die Feuerwehrleute die Smiths angewiesen haben, ihr Haus zu verlassen. Das Auto sei vollgeladen mit den Gitarren von Adrian, den sie noch einmal zur betagten Nachbarin Betty schickte, die zuletzt etwas stur gewesen sei und sich weigerte zu gehen, jedoch nicht mehr anzutreffen war. Von offizieller Iron Maiden-Seite gab es noch keine Mitteilungen zu den Bränden in Kalifornien. Neben Smith haben unter anderem Celebrities wie Paris Hilton, Billy Crystal, Dianne Warren, Bob Clearmountain, Melissa Rivers, Anna Fair, Cary Elwes und Mandy Moore ihre Eigenheime verloren.

IRON MAIDEN-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.