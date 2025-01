Iron Maiden spielen Songs, die sie nie live gespielt haben

Iron Maiden gehen dieses Jahr (und offensichtlich auch 2026) auf „Run For Your Lives“-Tour. Wie Bruce Dickinson nun in einem Video in Aussicht stellt, werden die Briten hierfür ein paar Schätze aus ihrem großen Liedgutfundus heben. Demnach wollen die Eisernen Jungfrauen Material spielen, das sie „niemals jemals zuvor gespielt“ haben.

Setlist für die Ewigkeit

„Hallo Leute, das ist mein Tourpass für 2024“, beginnt der Iron Maiden-Frontmann seine Ausführungen. „Damit bin ich 2024 überall hingekommen. Doch den brauche ich jetzt nicht mehr. Denn 2025 wird etwas Besonderes sein. Nicht nur wegen des Tourpasses. Ehrlich gesagt hauen wir mit dieser Tournee auf den Putz. Nicht, dass ich das irgendwem sagen müsste, weil die Tournee im Grunde bereits ausverkauft ist. An diejenigen gerichtet, die sich Eintrittskarten gekauft haben, was alle von euch sein dürften: Es wird wirklich, wirklich cool werden.

Ich freue mich echt darauf. Wir werden Sachen spielen, die wir niemals jemals zuvor gespielt haben. Und es wird eine Setlist für die Ewigkeit. Wir sehen uns also dort. Und es wird 2025 nicht enden, es wird in 2026 hinüberrollen. Denn es gibt Teile auf der Welt, in die wir fahren müssen, es aber 2025 nicht schaffen. Da habt ihr es also.“ Bei alledem sollte man als Iron Maiden-Fan Folgendes im Hinterkopf behalten: Die Konzerte der „Run For Your Lives“-Welttournee werden die ersten Shows ohne Schlagzeuger Nicko McBrain sein. Letzterer ist aufgrund seines gesundheitlichen Zustands nach einem Schlaganfall Anfang 2023 von den Live-Aktivitäten der Gruppe zurückgetreten. An seiner statt sitzt Simon Dawson von British Lion (der Zweit-Band von Iron Maiden-Bassist Steve Harris) hinter der Schießbude.

