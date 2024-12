Der neue Iron Maiden-Schlagzeuger ist ein alter Bekannter

Iron Maiden fackeln nicht lange: Nachdem gestern Nicko McBrain seinen Ausstieg aus der Band verkündete und ein letztes Konzert mit der Band in Sao Paulo spielte, benennen die Megal-Legenden bereits am Tag darauf seinen Nachfolger am Schlagzeug. Es ist ein alter Bekannter aus dem Band-Kreis.

Simon Dawson spielt bereits mit Iron Maiden-Bassist Steve Harris in dessen Band British Lion. Damit dürfte der neue Drummer bestens in alle Iron Maiden-Kreise integriert sein, so dass der Tour 2025 – präsentiert von METAL HAMMER – und der Zukunft der Band nichts im Wege steht.

Das Statement von Iron Maiden zum neuen Schlagzeuger Simon Dawson:

Nach 81 Shows vor über 1,4 Millionen Fans, von Ljubljana bis zum Coachella Valley und von Westaustralien bis Sao Paulo, endet die Future Past Tour. Iron Maiden freuen sich, bekannt geben zu können, dass für 2025 ein Name hinter dem Schlagzeug steht, der vielen Fans bekannt ist: Simon Dawson, ein ehemaliger Session-Drummer und Steves Partner in der Rhythmusgruppe der letzten 12 Jahre bei British Lion.

Der aus Suffolk, England, stammende Simon tat sich 2012 erstmals mit Steve Harris zusammen. Er wirkte bei drei Titeln des ersten British Lion-Albums und bei allen Titeln des zweiten, von der Kritik hochgelobten Albums THE BURNING mit, sowie bei den vielen darauffolgenden Tourneen in den USA, Großbritannien, Europa, Australien, Japan, Neuseeland und zuletzt auch in Mexiko und Südamerika.

Iron Maiden feiern nächstes Jahr ihr 50-jähriges Bestehen mit der Run For Your Lives Tour, die am 27. Mai in Budapest beginnt.

