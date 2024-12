Iron Maiden: Nicko McBrain steigt aus

Foto: Lloyd Bishop/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images. All rights reserved.

auch interessant

Nicko McBrain verkündet seinen Ausstieg aus Iron Maiden. Hintergrund ist der Gesundheitszustand des Schlagzeugers nach seinem Schlaganfall 2023, wenngleich er in der Vergangenheit davon sprach, „zu 85 Prozent wiederhergestellt“ zu sein.

Das letzte Iron Maiden Konzert mit Nicko McBrain am Schlagzeug findet heute, 7.12.2024, in Sao Paulo statt. Für 2025 haben Iron Maiden ihre nächste Tour angekündigt, die sie auch nach Deutschland führen wird.

Nicko McBrain war seit 1982 durchgehend Schlagzeuger von Iron Maiden. Seine ausführliche Erklärung lest ihr unten, gefolgt von einem Statement von Iron Maiden-Manager Rod Smallwood, der auch die Zukunft der Band anspricht.

Erklärung von Nicko McBrain:

Nach reiflicher Überlegung gebe ich mit Trauer und Freude meine Entscheidung bekannt, einen Schritt zurückzutreten vom anstrengenden Tourleben. Heute, am Samstag, den 7. Dezember, wird Sao Paulo mein letzter Auftritt mit Iron Maiden sein. Ich wünsche der Band viel Erfolg für die Zukunft.

Ich werde jedoch weiterhin ein fester Bestandteil der Iron Maiden-Familie bleiben und an einer Reihe von Projekten arbeiten, die meine langjährigen Manager Rod Smallwood und Andy Taylor für mich im Sinn haben. Außerdem werde ich an verschiedenen persönlichen Projekten arbeiten und mich auf meine bestehenden Unternehmen und Unternehmungen konzentrieren, darunter The British Drum Company, Nicko McBrain’s Drum One, Titanium Tart, und natürlich Rock-N-Roll Ribs!

Was soll ich sagen? Die letzten 42 Jahre mit Maiden auf Tour zu sein, war eine unglaubliche Reise! An meine treue Fangemeinde: Ihr habt das alles möglich gemacht, und ich liebe euch! An meine treue Frau Rebecca, du hast es unendlich einfacher gemacht und ich liebe dich! An meine Kinder, Justin und Nicholas, danke für euer Verständnis für die Abwesenheit und ich liebe euch! An meine Freunde, die immer für mich da sind, ich liebe euch! An meine Bandkollegen, ihr habt einen Traum wahr werden lassen und ich liebe euch!

Ich blicke mit viel Spannung und großer Hoffnung in die Zukunft! Wir sehen uns bald wieder, möge Gott euch alle segnen, und natürlich „Up the Irons!“

Nicko

Erklärung von Manager Rod Smallwood im Namen von Iron Maiden:

Nicko,



Und wir alle lieben dich auch!!

Danke, dass du 42 Jahre lang eine unbändige Kraft hinter dem Schlagzeug für Maiden warst und noch länger mein Freund. Ich spreche im Namen der gesamten Band, wenn ich sage, dass wir dich unendlich vermissen werden!

Seit Rock in Rio 1985 haben wir eine besondere Beziehung zu Brasilien, so dass es poetisch ist, sich vor 90.000 Fans hier in Sao Paulo an zwei Abenden von der Tournee zu verabschieden, und du verdienst all die Anerkennung, die dir diese wunderbaren Fans bei dieser letzten Show sicher geben werden.

Phantom freut sich auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit mit dir bei den Projekten, die du erwähnt hast, und ich bin mir sicher, dass wir noch ein paar weitere besondere Projekte in der Maiden-Familie und im FC finden können!

Die Band und ich haben tausend großartige Erinnerungen an die letzten 42 Jahre, großartige Gigs, jede Menge Platin- und Goldschallplatten und Auszeichnungen, die Liebe der Fans und ein Bier zu viel bei zu vielen Gelegenheiten! Ein solches Band ist für immer! Und wie Steve Harris sagt: „Nicko ist und bleibt ein Teil der Maiden-Familie“.

Rod, Andy, Steve, Bruce, Davey, Adrian & Jan

P.S. Maiden bekommen immer ihren Mann und unser bereits ausgewählter neuer Schlagzeuger wird in Kürze bekannt gegeben.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.