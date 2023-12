Iron Maiden: Nicko McBrain spricht über seinen Schlaganfall

In der aktuellen Ausgabe des METAL HAMMER (UK) schildert Iron Maiden-Schlagzeuger Nicko McBrain Details bezüglich seines kürzlich erlebten Schlaganfalls. Offenbar habe der Musiker nicht damit gerechnet, schnell genug wieder auf den Beinen zu sein, um eine vollstände Tournee zu spielen, beteuert er. Seine Band-Kollegen haben ihn allerdings bei seiner Genesung tatkräftig unterstützt.

Schnelle Genesung

Empfehlung der Redaktion Nicko McBrain nach Schlaganfall zu 85 % bei alter Stärke Heavy Metal Iron Maiden-Trommler Nicko McBrain kommt nach seinem Schlaganfall Anfang des Jahres langsam und stetig wieder zu Kräften. „Es war sehr schwierig. Als es zum ersten Mal passierte, dachte ich: ‚Das war’s. Ich werde nicht spielen können. In drei Monaten steht eine Tour an’“, erinnerte sich Nicko daran, wie mit den Auswirkungen seines Schlaganfalls zu kämpfen hatte. „Ich hatte im Krankenhaus viel Zeit zum Nachdenken. Meine Frau war wirklich meine Bastion der Stärke und Ermutigung. Sie war die ganze Zeit an meiner Seite. Ich habe viele Kraftübungen gemacht, viele Dehnübungen mit seltsamen Gewichten, […] und so habe ich meine meine Ausdauer zurückbekommen. Während dieser ganzen Zeit hatte ich Kontakt zu Steve, natürlich zu allen Jungs (aus der Band – Anm.d.A.). Ich habe ein bisschen mit ihnen am Telefon geplaudert, und sie waren alle äußerst ermutigend, aber niemand mehr als Steve. Er sagte: ‚Das Wichtigste ist, dass du gesund wirst und an deiner Genesung arbeitest.’“

Im Oktober sprach Nicko bereits im ‘Trunk Nation Power Trip Special’ über seine neueste Gesundheitskrise und kommentierte die vergangenen Shows der „The Future Past Tour“. Er erklärte: „Es begann für mich etwas wackelig, aber mit der Zeit und je mehr Shows wir spielten, desto mehr Kraft bekam ich. Und ich habe richtig gut gerockt. Die letzten paar Monate waren fantastisch.“

