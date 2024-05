Kreator: Neues Album erscheint voraussichtlich 2026

In einem Interview mit Metal Global sprach Kreator-Frontmann Mille Petrozza über den Fortschritt der Songwritings für ein neues Album, den Nachfolger von HATE ÜBER ALLES (2022).

Kein Kreator-Album vor 2026?

„Ich fange an, Ideen zu sammeln. Ich habe bereits einige Demos und einige Songs“, sagte Mille. „Wir denken darüber nach, Anfang 2026 ein neues Album zu veröffentlichen. Ich habe ein paar Sachen. Ich möchte, dass dieses nächste Album richtig durchschlägt, also muss ich mir Zeit lassen. Aber andererseits habe ich schon zu einem früheren Zeitpunkt darüber nachgedacht, etwas zu veröffentlichen, und mit der Band darüber gesprochen.

Das war, als wir auf Tour waren. Und ich erinnere mich, dass all die Songs von HATE ÜBER ALLES wegen der Pandemie schon so lange herumlagen. Wir hätten HATE ÜBER ALLES ein Jahr früher veröffentlichen können. Ich schreibe ständig neues Material. Aus dieser Zeit habe ich viele Riffs, an denen wir arbeiten können. Ich habe ein paar Themen gesammelt und mich in eine lyrische Richtung bewegt, der ich folgen möchte. Aber das Ganze ist noch nicht ganz ausgereift. '26 ist ein sehr realistischer Zeitpunkt. Vielleicht veröffentlichen wir 2025 eine Single, und daraufhin dann das Album."

