Kreator arbeiten an einem neuen Album

Laut Frontmann Mille Petrozza arbeiten Kreator derzeit an einem Nachfolger zu HATE ÜBER ALLES (2022). Die Band gehe dabei nach einem simplen, aber effektiven Muster vor. Und das habe weniger mit Qualität als einem bestimmten Gefühl der Vollendung zu tun.

So entstehen Kreator-Songs

Milles Devise beim Songwriting ist dabei eine ganz klare. „Ein Song ist dann fertig, wenn es nichts mehr hinzuzufügen und nichts mehr herauszuschneiden gibt – und der Text den Zweck zu 100 Prozent zum Ausdruck bringt. Es geht nicht um die Technik, es geht nicht um die Qualität, sondern es ist ein Gefühl. Es ist so, als ob man sich etwas anhört oder einen Blick auf sein Gemälde wirft und das Gefühl hat, dass es noch nicht ganz fertig ist. Und das ist nichts, was man auf einer rationalen Ebene erklären könnte. Es ist eine Emotion, und wenn man sie nicht spürt, dann ist das Werk noch nicht vollendet.“

