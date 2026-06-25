Seit der Gründung 2003 hat sich das Besetzungsrad bei The Amity Affliction schon mehrfach gedreht. Zuletzt traf es Sänger und Bassist Ahren Stringer, der im Januar 2025 deutlich machte, dass die Trennung nicht seine Entscheidung gewesen sei. Somit ist vom ursprünglichen Line-up nur noch Frontmann Joel Birch übrig. Nach Stringers Abgang folgte ein Rechtsstreit um den Band-Namen. Außerdem wurde im Frühjahr 2026 bekannt, dass die Band enorme Schulden hat.

Neuerliche Vakanz

Ob irgendetwas davon zu der neuesten Entwicklung bei The Amity Affliction beigetragen hat, ist unklar. Jedenfalls gab Schlagzeuger Joe Longobardi jüngst über die Sozialen Netzwerke bekannt, seinen Platz innerhalb der australischen Formation zu räumen – scheinbar ohne böses Blut. In einem recht knappen Statement schreibt Longobardi: „Nach acht Jahren habe ich beschlossen, The Amity Affliction zu verlassen.“

Weiterhin heißt es nur: „Ich bin unglaublich dankbar und fühle mich sehr glücklich, diese Jahre mit der Band verbracht zu haben. Ich wünsche Johnny, Dan und Joel sowie der Crew für die Zukunft nur das Beste. Es war eine unglaubliche Reise. Danke für all die Liebe. Wir sehen uns da draußen.“ Gründe für seinen Ausstieg gab er nicht bekannt. Jedoch ist nicht auszuschließen, dass die Entfernung zu seinen Kollegen für den relativ frisch gebackenen Vater und Ehemann ein Problem darstellt. Longobardi lebt in Nashville, Tennessee.

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The Amity Affliction haben sich unterdessen noch nicht zum Weggang ihres Schlagzeugers geäußert. Daher ist auch noch nicht bekannt, wer dessen Nachfolge antreten wird. Allzu viel Zeit dürfen sich Joel Birch und Co. jedoch nicht lassen. Immerhin startet Mitte September die Europatournee, bei der das aktuelle Album HOUSE OF CARDS in Auszügen präsentiert wird. Die Tour, bei der Silent Planet, Varials und Orthodox als Supportacts dabei sind, stoppt auch mehrfach im deutschsprachigen Raum.

The Amity Affliction live 2026

18.09. Wiesbaden, Schlachthof

19.09. Köln, Palladium

20.09. Hamburg, Große Freiheit 36

28.09. Berlin, Huxleys

02.10. A-Wien, Gasometer

03.10. München, Tonhalle

05.10. CH-Zürich, Komplex 457

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