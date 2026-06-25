Toggle menu

Metal Hammer

 Search

The Amity Affliction: Drummer Joe Longobardi steigt aus

The Amity Affliction
The Amity Affliction mit Joe Longobardi (links)
Foto: Tom Brown. All rights reserved.
von
Schon wieder ein Besetzungswechsel: Schlagzeuger Joe Longobardi verabschiedet sich nach acht Jahren von The Amity Affliction.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Seit der Gründung 2003 hat sich das Besetzungsrad bei The Amity Affliction schon mehrfach gedreht. Zuletzt traf es Sänger und Bassist Ahren Stringer, der im Januar 2025 deutlich machte, dass die Trennung nicht seine Entscheidung gewesen sei. Somit ist vom ursprünglichen Line-up nur noch Frontmann Joel Birch übrig. Nach Stringers Abgang folgte ein Rechtsstreit um den Band-Namen. Außerdem wurde im Frühjahr 2026 bekannt, dass die Band enorme Schulden hat.

Neuerliche Vakanz

Ob irgendetwas davon zu der neuesten Entwicklung bei The Amity Affliction beigetragen hat, ist unklar. Jedenfalls gab Schlagzeuger Joe Longobardi jüngst über die Sozialen Netzwerke bekannt, seinen Platz innerhalb der australischen Formation zu räumen – scheinbar ohne böses Blut. In einem recht knappen Statement schreibt Longobardi: „Nach acht Jahren habe ich beschlossen, The Amity Affliction zu verlassen.“

House of Cards [Vinyl LP]
House of Cards [Vinyl LP]
von The Orchard
Für € 33,97 bei Amazon kaufen

Weiterhin heißt es nur: „Ich bin unglaublich dankbar und fühle mich sehr glücklich, diese Jahre mit der Band verbracht zu haben. Ich wünsche Johnny, Dan und Joel sowie der Crew für die Zukunft nur das Beste. Es war eine unglaubliche Reise. Danke für all die Liebe. Wir sehen uns da draußen.“ Gründe für seinen Ausstieg gab er nicht bekannt. Jedoch ist nicht auszuschließen, dass die Entfernung zu seinen Kollegen für den relativ frisch gebackenen Vater und Ehemann ein Problem darstellt. Longobardi lebt in Nashville, Tennessee.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

The Amity Affliction haben sich unterdessen noch nicht zum Weggang ihres Schlagzeugers geäußert. Daher ist auch noch nicht bekannt, wer dessen Nachfolge antreten wird. Allzu viel Zeit dürfen sich Joel Birch und Co. jedoch nicht lassen. Immerhin startet Mitte September die Europatournee, bei der das aktuelle Album HOUSE OF CARDS in Auszügen präsentiert wird. Die Tour, bei der Silent Planet, Varials und Orthodox als Supportacts dabei sind, stoppt auch mehrfach im deutschsprachigen Raum.

The Amity Affliction live 2026

  • 18.09. Wiesbaden, Schlachthof
  • 19.09. Köln, Palladium
  • 20.09. Hamburg, Große Freiheit 36
  • 28.09. Berlin, Huxleys
  • 02.10. A-Wien, Gasometer
  • 03.10. München, Tonhalle
  • 05.10. CH-Zürich, Komplex 457


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen und dabei sparen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € – dieses und weitere attraktive Abo-Angebote jetzt sichern unter metal-hammer.de/abo!

teilen
mailen
teilen

Themen

Ausstieg Europa Joe Longobardi Schlagzeuger The Amity Affliction Tour Tournee Trennung
Vomitory: Gründungsmitglied Urban Gustafsson steigt aus
Vomitory @ Summer Breeze 2017, 16.8.2017
Gründungsgitarrist Urban Gustafsson hat sich dazu entschieden, Vomitory zu verlassen. Damit ist nur noch ein Originalmitglied übrig.
1989 gründeten Gitarrist Urban Gustafsson und Bassist Ronnie Olson Vomitory. Noch im selben Jahr stieß Tobias Gustafsson als Schlagzeuger zur Formation. Bis zuletzt waren die Brüder Gustafsson die Konstante der Band, wobei jetzt nur noch Tobias (Spitzname: Tobben) übrig ist. Urban, auch Ubbe genannt, hängt seine Gitarre nach 37 Jahren an den Nagel. Alles hat ein Ende Die Nachricht verkündeten er und die Band gemeinsam über die Sozialen Netzwerke. „Wie man so schön sagt, hat alles Gute ein Ende – und leider geht nun auch für Vomitory eine Ära zu Ende. Gründungsmitglied Urban Gustafsson hat beschlossen, sich zurückzuziehen“, schreibt die…
Weiterlesen
Zur Startseite