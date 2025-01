The Amity Affliction: Ahren Stringer bestätigt Rauswurf

Ahren Stringer mit The Amity Affliction am 30. Januar 2023 im Berliner Huxleys

auch interessant

Ahren Stringer spielte zuletzt nicht live mit bei The Amity Affliction. Die australische Band hatte verkündet, dass der Bassist die Tournee durch Nordamerika im Mai 2024 aussetzt, um sich auf seine psychische Gesundheit und seine Kämpfe mit der Sucht zu fokussieren. Nun hat Stringer in den Sozialen Medien eine recht eindeutige Andeutung gemacht, dass er nicht mehr Teil der Gruppe ist.

Nicht einvernehmlich

So hat der Musiker am Sonntag auf Instagram verkündet, dass er wie jedes Jahr wieder handnummerierte und mit Unterschrift versehene Tattoo-Designs anbietet. Allerdings zum letzten Mal: „Noch einmal: Dies werden die letzten The Amity Affliction-Bilder sein, die ich jemals machen werden. Also holt sie euch, solange sie heiß sind.“ Daraufhin hakte ein Nutzer namens @thenotoriousteb nach und fragte, ob Ahren Stringer bei der Formation aussteigt. Darauf antwortete Stringer lakonisch: „Das war nicht meine Entscheidung.“

Bereits kurz nach der Bekanntgabe, dass er nicht bei der The Amity Affliction-Tour im Mai 2024 dabei, hatte sich Ahren zu Wort gemeldet: „Ich wurde ohne jegliche Vorwarnung von der Tour geschmissen, dabei habe ich gar nichts falsch gemacht. Aber ich wünsche euch allen das Beste für die Zukunft.“ Des Weiteren ließ Stringer vergangenen September verlauten, dass er „glücklich, trocken und aufblühend“ sei. Dabei sprach er noch davon, zunächst ein paar Konzerte mit der Band zu spielen, sich aber 2025 freizunehmen, um sich auf „anhaltendes persönliches Wachstum“ zu konzentrieren.

THE AMITY AFFLICTION-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.