Mastodon stehen derzeit (Achtung, Wortspiel!) vor der Mammutaufgabe, nach 25 Jahren einen neuen Lead-Gitarristen finden zu müssen. Oder vielleicht auch nicht? Bei einem Auftritt beim „Tool Live In The Sand“-Festival in der Dominikanischen Republik sprang YouTuber Ben Eller kürzlich ein. Seit dem Weggang von Brent Hinds, sieht sich Rhythmusgitarrist Bill Kelliher in verschiedenen Interviews immer wieder mit Fragen über die Zukunft von Mastodon konfrontiert.

Lichtjahre voraus

Wie Drummer Brann Dailor in den vergangenen Monaten mehrfach verlauten ließ, arbeiten Mastodon schon seit einiger Zeit am Nachfolger zu HUSHED AND GRIM (2021). Der Release sei zudem noch für dieses Jahr geplant. Nun verriet Bill Kelliher gegenüber Guitar World, dass das kommende Album Melodien enthalten wird, die ausschließlich die drei verbleibenden Mitglieder gemeinsam geschrieben haben. Die Zukunft der Band betreffend, meint Kelliher außerdem, dass Hinds‘ Nachfolger ein hervorragender Gitarrist sein müsse. Seine eigenen Fähigkeiten dahingehend seien „ganz okay. Aber wer auch immer kommt, wird mir Lichtjahre voraus sein.“

Im Interview mit Radical Metal sprach er über die Suche nach einem neuen Lead-Gitarristen und verriet: „Wir lassen es einfach ruhig angehen. Kein Update. Nichts, was ich im Moment teilen kann." Dann gibt er dennoch einen kleinen Einblick: „Wir haben viele Anfragen und Ähnliches. Aber es ist natürlich sehr schwer, in diese Fußstapfen zu treten. Niemand spielt wie Brent. Er ist ein absolut einzigartiger Spieler. Es wird also keine leichte Aufgabe. Wir sind jedoch alle zuversichtlich." Die geplante Tournee mit Coheed And Cambria soll dennoch stattfinden. Ob es dafür zu einer erneuten Zusammenarbeit mit Ben Eller kommt? Kellihers Antwort: „Ich bin mir nicht sicher, wie unsere Zukunft mit Ben aussieht oder ob wir es mit ein paar anderen Leuten versuchen werden."

Die Zeit überdauern

Gleichwohl scheint es ziemlich genaue Vostellungen zu geben, was ein mögliches neues Band-Mitglied mitbringen soll. Natürlich soll es „ein großartiger Gitarrist“ sein und jemand, „mit dem wir alle gut auskommen und der die Zeit überdauert. Wenn man man tage- und monatelang zusammen in einem kleinen Tourbus unterwegs ist – da braucht man jemanden, der das alles kann.“ Dem fügt er hinzu: „Wir müssen dazu in der Lage sein, uns mit ihm zusammenzusetzen, ein Bier zu trinken, mit ihm essen zu gehen, ihn einzuschätzen und sicherzustellen, dass er Mastodon-Material ist.“ Auf jeden Fall müsse es „jemand sein, der einen einzigartigen Stil hat und es ernst meint.“



