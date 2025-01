Mastodon: Brann Dailor hat Infos zum neuen Album

auch interessant

Im Herbst 2024 verkündeten Mastodon, an einem neuen Album zu arbeiten. In einem Interview während des Rocklahoma Festivals ließ Drummer Brann Dailor es zuerst durchsickern: „Es gibt viel neues Material und viele, viele neue Sachen. Es könnte sein, dass bald etwas Neues herauskommt. Aber, wer weiß? Wir arbeiten jedenfalls seit Monaten an neuen Sachen.“ Einige Wochen später gab er an, dass sich die Band etwas schwer mit der Arbeit am neuen Material tue. Jedoch wolle man „ernsthaft anfangen, die Ideen, die wir bereits hatten, genauer auszuarbeiten.“

Empfehlung der Redaktion Mastodon: Kommt bald neue Musik? Progressive Metal Möglicherweise könnte schon bald neues Material von Mastodon zu hören sein. Zumindest ließ Drummer Brann Dailor jüngst dahingehend etwas verlauten. Diese Worte liegen inzwischen etwa drei Monate zurück. Für den britischen Metal Hammer Grund genug, um nach dem aktuellen Stand der Dinge zu fragen. Laut Dailor, seien die neuen Mastodon-Songs „überall“ angesiedelt. Offenbar ist bereits einiges im Kasten. Denn er erklärt: „Ich höre da etwas Punk Rock, aber dann höre ich verrückten Prog und auch, wie die härteste Version von uns wieder ihren Kopf herausstreckt.“

Herz und Horror

„Man kann den ganzen Tag darüber reden, was man tun will, aber schlussendlich regelt es sich von selbst – es zieht dich dorthin, wo dein Herz ist“, meint der Drummer, und enthüllt gleich noch, dass das kommende Werk wohl ein Konzeptalbum werden soll. „Ich arbeite an einer Geschichte“, sagte er, und fügte hinzu, dass sie sich um „übernatürlichen Horror“ drehe. Auf einen möglichen Veröffentlichungszeitraum angesprochen, reagiert Dailor mit den Worten: „Ich sehe keine Welt, in der es nicht 2025 herauskommt.“ Außerdem verrät er, dass die neue Platte, anders als HUSHED AND GRIM (2021), kein Doppelalbum sein wird.

Empfehlung der Redaktion Mastodon: Darum braucht das neue Album so lange Sludge Metal Mastodon tun sich aktuell schwer damit, an ihrem neuen Album zu arbeiten. In einem Interview erklärte Brann Dailor nun, welche Gründe das hat. Zuletzt veröffentlichten Mastodon gemeinsam mit Lamb Of God vergangenen September die Single ‘Floods Of Triton’. „Ich würde nicht sagen, dass der Song einen Hinweis auf das neue Material gibt“, sagte Dailor im Interview mit dem australischen Magazin Heavy. „Aber ich würde auch nicht sagen, dass irgendein einzelner Song jemals repräsentativ für den gesamten Sound einer Veröffentlichung ist.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.