Mastodon: Kommt bald neue Musik?

Gerade erst haben Mastodon ihre ausgedehnte Co-Headliner-Tour mit Lamb Of God beendet, bei der die zwanzigsten Jubiläen von Mastodons LEVIATHAN und Lamb Of Gods ASHES OF WAKE zelebriert wurde. Anstatt sich nun eine lange Pause zu gönnen, werden die Prog-Metaller offenbar weiter an neuem Material werkeln.

Empfehlung der Redaktion Mastodon werkeln an zwei Projekten Prog Metal Die Sludge-Prog-Metaller Mastodon aus Atlanta lassen nichts anbrennen und tüfteln derzeit an zwei unterschiedlichen Projekten herum. Bereits vor einigen Wochen erzählte Schlagzeuger Brann Dailor, dass die Band seit Anfang des Jahres an etwas Neuem arbeitet. Gleich zwei unterschiedliche Projekte sollen in Arbeit sein. Jedoch wolle er nicht zu viel verraten und meinte nur: „Es ist eine streng geheime Operation, sehr vertraulich. Ich will es nicht kaputtmachen. Es gibt eine Menge Musik, so viel kann ich sagen.“

Viel Arbeit

Nun hielt Dailor beim Rocklahoma Festival ein kurzes Pläuschchen mit Cameron Buchholtz von Rock 100.5 The KATT FM. Auf die Frage, wie es um „das neue Mastodon-Album“ stehe, antwortete der Drummer: „Es nimmt Gestalt an. Es gibt viel neues Material und viele, viele neue Sachen. Es könnte sein, dass bald etwas Neues herauskommt. Aber, wer weiß? Wir arbeiten jedenfalls seit Monaten an neuen Sachen.“

Empfehlung der Redaktion Mastodon: ‘Blood And Thunder’ ist live ein Muss Progressive Metal Beinahe jede Band hat mindestens einen Song, der live einfach immer gespielt werden muss. Laut Bill Kelliher sei das bei Mastodon ‘Blood And Thunder’. Zunächst soll es aber erst mal nach Hause gehen. Immerhin denke Dailors Hund aufgrund seiner langen Abwesenheit vermutlich schon, dass sein Herrchen gar nicht mehr existiere. Nach ausgiebigen Kuscheleinheiten soll es jedoch wieder an die Arbeit gehen. „Zwischen all den Festivals, die wir machen – wir machen ein paar verschiedene kleine Sachen – müssen wir die Arbeit fertigmachen… Ein paar echte Texte zu schreiben, wäre cool. Wir sind schon immer eine Band gewesen, bei der die Texte zuletzt drankommen.“

Mastodons letztes Studioalbum HUSHED AND GRIM liegt ziemlich genau drei Jahre zurück. Bis es neue Musik zu hören gibt, können sich Fans derweil an einer Geburtstags-Deluxe-Edition des 2009er-Albums CRACK THE SKYE erfreuen, die am 4. Oktober erscheinen soll.

