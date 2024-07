Mastodon werkeln an zwei Projekten

Mastodon befinden sich aktuell auf Co-Headliner-Tournee mit Lamb Of God. Die beiden US-Formationen feiern damit das zwanzigste Jubiläum ihrer wegweisenden Alben LEVIATHAN und ASHES OF THE WAKE. In einem neuen Interview im Rahmen des Loudwire Nights-Podcasts hakte Moderator Chuck Armstrong bei Brann Dailor nach, was als Nächstes bei den Prog-Metallern ansteht.

Darauf antwortet der Mastodon-Schlagzeuger: „Riffs. Drum-Rhythmen und Riffs. Ich kann wirklich nicht zu viel preisgeben. Es ist eine streng geheime Operation, sehr vertraulich. Ich will es nicht kaputtmachen. Es gibt eine Menge Musik, so viel kann ich sagen. Wir haben Unmengen von Musik, weil wir ziemlich die ganze Zeit, seit wir von der Südamerikatournee mit Gojira [im November 2023 — Anm.d.A.] nach Hause gekommen sind, geschrieben haben.

Wir haben die Weihnachtsgeschenke aufgemacht — und dann seit ungefähr Februar oder so haben wir einfach hart gearbeitet und zwei verschiedene Projekte gemacht. Kein Doppelalbum, aber zwei unterschiedliche Vorhaben. Das ist das Nugget, das ich euch mitteilen kann. Worum es sich auch immer bei diesen Projekten handelt, weiß niemand. Aber Riffs spielen dabei eine Rolle. Manche Riffs sind echt heavy und süffig — die mag ich wirklich. Ich bin der Metalhead in Mastodon — wenn wir also einiges echt hartes Material haben, finde ich das cool.“

