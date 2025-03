Die Grammy-prämierten Progressive Metaller Mastodon kehren im August 2025 für zwei exklusive Headlineshows nach Deutschland zurück. Mit Stationen in Köln (Carlswerk Victoria) und Frankfurt (Batschkapp) präsentieren sie ihre einzigartige Klangwelt, die seit mehr als zwei Jahrzehnten die Grenzen des modernen Rock immer wieder neu definiert. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 in Atlanta zählen Mastodon zu den innovativsten und einflussreichsten Bands der zeitgenössischen Rock-Musik. Mit Alben wie LEVIATHAN, CRACK THE SKYE oder EMPEROR OF SAND haben sie nicht nur Musikgeschichte geschrieben, sondern sich auch eine treue weltweite Fan-Gemeinde erspielt.

Ihr neuntes Studioalbum HUSHED AND GRIM markierte 2021 einen weiteren kreativen Höhepunkt. Mit dem Grammy-nominierten Track ‘Pushing The Tides’ und dem dritten Nummer 1-Einstieg in die Billboard Hard Rock Charts in Folge vereint das Doppelalbum epische Tiefe mit eingängigen Rock-Momenten. 2024 feierten Mastodon das zwanzigste Jubiläum ihres Klassikers LEVIATHAN mit einer Arena-Tour an der Seite von Lamb Of God und veröffentlichten gemeinsam den vielbeachteten Track ‘Floods Of Triton’. Zuletzt wurden sie als Ehrengäste an der New Yorker Metropolitan Opera für deren ‘Moby Dick’-Inszenierung eingeladen – eine Hommage an das thematisch verwandte LEVIATHAN. Mit kompromissloser Kreativität, vielschichtigem Songwriting und einem Faible für Konzeptalben bleibt Mastodon ein unberechenbares und wegweisendes Biest – live ein Erlebnis, das neue Maßstäbe setzt.

METAL HAMMER präsentiert:

Mastodon

12.08. Köln, Carlswerk

13.08. Frankfurt, Batschkapp

Karten zur Tournee gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets.

