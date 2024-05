Mastodon: Kelliher gründet Band mit Ex-Kyuss-Sänger

Fans von fetten Riffs dürfen sich auf einen ganz besonderen neuen Brocken freuen: Bill Kelliher, Gitarrist von Mastodon und John Garcia, der vormals bei Kyuss als Sänger unterwegs war, vereinigen sich zu einer neuen Band. Ebenfalls mit an Bord sind der ehemalige Karma To Burn-Bassist Rich Mullins und Schlagzeuger Nathan Limbaugh. Garcia bestätigte die Existenz des Projekts kürzlich bei einem Auftritt im Podcast ‘The Rockman Power Hour’ an.

Dort bewies Moderator Jason Rockman nämlich Insider-Wissen zu der bis dahin noch unangekündigten Gruppe: „Wir beide haben einen gemeinsamen Freund“, sagte Rockman zu Garcia. „Bill Kelliher von Mastodon. Er ist einer meiner besten Freunde – und er rief mich vor circa anderthalb Jahren an, um mir von einem total abgefahrenen neuen Projekt zu erzählen. Und er sagte, dass es zusammen mit einem Sänger ist, den ich mag.

Er sagte, dass du der Sänger bist, und ich dachte nur: ‚Ach du Scheiße! Du arbeitest mit John Garcia zusammen?‘ Ich hatte das Vergnügen, während dem letzten Jahr immer wieder zu hören, was bei dem Projekt so passiert. Und als ich in Bills Haus in Atlanta war, spielte er mir ein paar Sachen vor.“

Die Zauberer

Garcia bestätigte anschließend die Gründung der Band gemeinsam mit dem Mastodon-Gitarristen. Empfehlung der Redaktion Ex-Kyuss-Mitglieder Bjork und Oliveri gründen Band Stoner Brant Bjork und Nick Oliveri (beide früher bei Kyuss) rocken mal wieder zusammen in der Wüste - und zwar mit einem Bandprojekt namens Stoner. Und dass er ebenfalls ziemlich aufgeregt sei, was das Projekt angeht. „Es ist einfach der Hammer, mit Bill, Rich und Nathan zu arbeiten“, antwortete Garcia. „Wir kennen uns alle schon ziemlich lange. Ich hege totalen Respekt für Bill, er ist ein krasser Typ mit einem krassen Arbeitsethos. Und er hat die besten Ton-Ingineure – ich nenne sie die Zauberer.“

Was einen möglichen Veröffentlichungszeitraum betrifft, gab sich Garcia allerdings ziemlich vage. „Hoffentlich eines Tages“, so der Sänger. „Wir gehen es Schritt für Schritt an und sehen, wie sich alles entwickelt. Aber wir werden bald losrocken.“

