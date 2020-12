Ex-Kyuss-Mitglieder Bjork und Oliveri gründen Band

Foto: Greetsia Tent/WireImage & Joseph Branston/Total Guitar Magazine/Future via Getty Images. All rights reserved.

Schlagzeuger Brant Bjork (ex-Fu Manchu) und Bassist Nick Oliveri (ex-Queens Of The Stone Age, Mondo Generator) haben unter anderem bereits in Kyuss und Kyuss Lives! (später Vista Chino) zusammen gespielt. Nun haben sich die beiden Wüstenrocker erneut zusammen getan und offenbar eine neue Band oder zumindest ein neues Projekt ins Leben gerufen. Bei der Namensgebung war wohl die größte Priorität, maximale Plakativität zu erreichen. Denn die Gruppe hört auf den Namen Stoner.

Insofern dürfte auch klar sein, welchen Sound wir von Brant Bjork und Nick Oliveri erwarten dürfen. Die neu gegründete Kapelle hat darüber hinaus bereits ihren ersten Gig eingetütet. So werden Stoner bei der Konzerreihe „Live In The Mojave Desert: Volumes 1-5“ ihren Live-Einstand geben (siehe Trailer unten). Das Event wird von der California Desert Wizards Association (CDWA) auf die Beine gestellt. Die einzelnen Shows werden sowohl live im Internet gestreamt als auch auf Abruf verfügbar sein. Überdies bringt die CDWA die Konzerte im Nachgang noch auf CD, Vinyl und DVD raus. Neben Stoner werden noch Earthless, Nebula, Spirit Mother und Mountain Tamer ihre Verstärker in der Wüste anstöpseln und aufdrehen.

Die einzelnen Shows von „Live In The Mojave Desert“:

Earthless, 23. Januar 2021

Spirit Mother, 2. Februar 2021

Nebula, 6. Februar 2021

Mountain Tamer, 6. März 2021

Stoner, 20. März 2021

Tickets für die Shows gibt es hier. Des Weiteren hat ex-Kyuss-Tieftöner Nick Oliveri noch ein paar lobende Worte für das ganze Ereignis übrig: „Ich denke, die California Desert Wizards Association macht eine großartige und neue Sache unter den Umständen von COVID-19. Denn was ich zum Lebensunterhalt gemacht habe, wurde vollends angehalten. Ich habe das Gefühl, dass die Entscheider versuchen, Musik oder Live-Musik zu stoppen und zu töten. Und ich glaube, dass Organisator Doctah Jones eine tolle Sache macht, indem er sie am Leben hält. Wir brauchen mehr Leute wie ihn.“

