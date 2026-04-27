Sepultura wollen sich nach ihrer derzeit laufenden Abschiedstournee bekanntlich auflösen. Frontmann Derrick Green hat nun in einem Interview Heavy Matters über seine Pläne für die Zeit danach geplaudert. Langweilig wird dem 55-Jährige demnach auf keinen Fall, stehen doch einige Dinge bei ihm auf der Agenda. Dazu gehört auch eine neue Musikgruppe, wie der US-Amerikaner offenbart.

Stunde null

„Es gibt so viele, ja, endlose Möglichkeiten“, sinniert der Sepultura-Hüne. „Ich mochte schon immer Fotografie — und das werde ich weiter verfolgen. Dann sind mir Fitness und Gesundheit und diese pflanzenbasierte Welt wichtig — und das werde ich ebenfalls weitermachen. Und ich werde weiter Musik machen. Ich würde definitiv gerne eine weitere Band machen. Und während wir sprechen, stelle ich gerade eine zusammen.

Versuchen, sich in Einklang mit bestimmten Leuten zu bringen, ist wie von null anzufangen. Es ist zwar nicht zwingend ein kompletter Neustart, aber es ist definitiv eine Herausforderung, wieder diese Verbindung mit anderen Menschen aufzubauen. Nachdem ich so lange in einer Band war — mit [Sepultura-Gitarrist] Andreas Kisser und [Sepultura-Bassist] Paulo Xisto Pinto Jr. bin ich so viele Jahre, seit 1998 zusammen — ist es interessant, zurückdenken. Und jetzt zu versuchen, andere Leute zum Jammen zu finden, ist aufregend, muss ich sagen.“

Auf die musikalische Richtung angesprochen und ob er bei seinem neuen Projekt zu seinen Hardcore-Wurzeln zurückkehrt, erwidert Derrick: „Ich konnte so viel lernen und mitnehmen, als ich in Sepultura war. Und ich werde verschiedene Elemente davon dabei benutzen. Der Hardcore fließt natürlich immer in meinem Blut. Und dann gibt es noch viele melodische Sachen, die ich gemacht habe. Ich finde, dass ich gewachsen bin und mich weiterentwickelt habe, indem ich das machen konnte. Also will ich eine Mischung davon haben und sicher einen harten Groove bei dem haben, was auch immer ich in der Zukunft machen werde. Daher freue ich mich darauf, wirklich all diese verschiedenen Elemente miteinander zu kombinieren.“

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Im Gespräch bei Metal OBS Anfang des Monats wollte sich Green noch nicht festlegen, was er zukünftig anstellen will: „Ich werde natürlich nicht aufhören, Musik zu machen. Ich habe sehr viele Ideen, aber mich noch nicht entschieden, wo es hingehen soll. Denn ich will weiter den Moment und diese letzte Tour genießen, die wir dieses Jahr haben. Aber ich habe viele Möglichkeiten. Vielleicht mache ich selbst ein weiteres Album oder versuche etwas anderes. Ich will andere Welten erkunden. So gehe ich mehr in die Kunstwelt — malen und Musik mit Farben vermischen. Es ist interessant, an andere Orte zu gehen.“

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