Böhse Onkelz: Die Setlist der Tournee 2026

Mitten unter euch: Unter diesem Motto touren Böhse Onkelz in den kommenden Wochen durch Deutschland. Ähnlich wie Metallica auf ihrer „M72 World Tour“ wird die Band auf einer 360-Grad-Bühne inmitten der Arenen stehen. Nun ist die wahrscheinliche Setlist bekannt geworden.

Der Tourneeauftakt findet zwar erst morgen, am 12.6. in Leipzig statt, doch schon vor dem großen Auftritt in der Red Bull Arena gab es ein Warm-up-Konzert im Haus Auensee am 10.6. – die Setlist fand natürlich schnell ihren Weg ins Netz.

Obwohl sich auf den Social Media-Kanälen der Band Fans auch kritisch äußern, weil zu viel Erwartbares und wenig Neues oder Ungespieltes auf der Setlist steht, wird auch gelobt: Böhse Onkelz-Fans bekommen ein ansehnliches Best Of der Band geboten. Hochstimmung in den Stadien ist garantiert!

Böhse Onkelz: die wahrscheinliche Setlist 2026

Laut setlist.fm und Posts in Fan-Gruppen auf Facebook liest sich die Setlist der Böhsen Onkelz – zumindest beim Warm-up-Konzert – wie folgt:

Lieber stehend sterben (auf fotografierten Setlists enthalten, aber beim Warm-Up wohl nicht gespielt)

Heilige Lieder

Finde die Wahrheit

Gehasst, verdammt, vergöttert

Buch der Erinnerung

Leere Worte

Onkelz 2000

So sind wir

Wenn du wirklich willst

Terpentin

Stunde des Siegers

Ich bin in Dir (Version 2001)

Ohne mich

H (auf fotografierten Setlists enthalten, aber beim Warm-Up wohl nicht gespielt)

Nichts ist so hart wie das Leben

Keine Amnestie für MTV

Das Signum des Verrats

Der Platz neben mir – Part I + II

Danke für nichts

Kirche

Nichts ist für die Ewigkeit

Wir ham’ noch lange nicht genug

Mexico

Auf gute Freunde

Erinnerungen

Böhse Onkelz live 2026: Mitten unter euch

Zur „Mitten unter euch“-Tournee 2026 lassen die Böhsen Onkelz wissen:

„2026 wird etwas, das wir selbst kaum in Worte fassen können. Zum ersten Mal in über vier Jahr- zehnten Onkelz spielen wir eine 360-Grad-Center Stage – mitten im Stadion, mitten unter euch.

Diese Bühne ist mehr als nur ein Aufbau: Sie ist ein Statement. Nah an euch dran, groß gedacht, technisch und visuell auf einem Level, das viele Stadien so noch nicht gesehen haben. Wir schreiben damit zusammen ein neues Kapitel Onkelz-Geschichte, und wir wissen jetzt schon, dass das unvergessliche Abende werden.“

Einen ausführlichen Konzertbericht von der Böhse Onkelz-Tournee 2026 lest ihr bald in METAL HAMMER-Ausgabe 08/2026.

Tourdaten und Vorbands Böhse Onkelz 2026

Vor den großen Stadionkonzerten gibt es einige Warm-up-Shows in kleineren Locations:

10.06. Leipzig, Haus Auensee

18.06. A-Wien, Gasometer

01.07. Frankfurt, Jahrhunderthalle

09.07. Oberhausen, Turbinenhalle

Fast alle Stadionkonzerte der Tour sind ausverkauft – lediglich für Wien gibt es letzte Restkarten:

Freitag, 12.06., Leipzig, Red Bull Arena (*)

Samstag, 13.06., Leipzig, Red Bull Arena (*)

Samstag, 20.06., Wien, Ernst-Happel-Stadion (***)

Samstag, 27.06., Nürnberg, Max-Morlock-Stadion (**)

Freitag, 03.07., Frankfurt, Waldstadion (*)

Samstag, 04.07., Frankfurt, Waldstadion (*)

Samstag, 11.07., Gelsenkirchen, Veltins-Arena (*)

Die Vorbands sind je nach Konzert Pro-Pain (*), Elm Street (**) und Unantastbar (***).

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