Während gerade die Böhse Onkelz-Hallen-Tour 2025 startet, blickt die Band schon weiter nach vorne. Und weil nach der Tour bekanntlich vor der nächsten Tour ist, wird es Zeit für die nächste große Nachricht: Die Daten für 2026 stehen fest.

„2026 wird etwas, das wir selbst kaum in Worte fassen können. Zum ersten Mal in über vier Jahr- zehnten Onkelz spielen wir eine 360-Grad-Center Stage – mitten im Stadion, mitten unter euch. Diese Bühne ist mehr als nur ein Aufbau: Sie ist ein Statement. Nah an euch dran, groß gedacht, technisch und visuell auf einem Level, das viele Stadien so noch nicht gesehen haben. Wir schreiben damit zusammen ein neues Kapitel Onkelz-Geschichte, und wir wissen jetzt schon, dass das unvergessliche Abende werden.“

METAL HAMMER präsentiert:

Böhse Onkelz – „Mitten Unter Euch“ Tour 2026

13.06. Leipzig, Red Bull Arena

20.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

27.06. Nürnberg, Max-Morlock-Stadion

04.07. Frankfurt, Waldstadion

11.07. Gelsenkirchen, Veltins-Arena

Pro Person und Termin können maximal 4 Karten erworben werden. In Deutschland werden die Tickets wie gewohnt personalisiert verkauft.

Tickets für Deutschland hier, für Österreich hier (ab 29.11., 12 Uhr)

Im METAL HAMMER-Magazin wird es rechtzeitig vor den Dates der Böhsen Onkelz eine Ticket-Verlosung geben.

„Wir können es kaum erwarten, mit euch 2026 Geschichte zu schreiben. Eure Onkelz“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.