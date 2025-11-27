Toggle menu

Metal Hammer

 Search

METAL HAMMER präsentiert: Böhse Onkelz 2026

Böhse Onkelz
Foto: PR, Mumpi The Metalkid. All rights reserved.
von
Böhse Onkelz kommen auch 2026 auf Tour nach Deutschland und Österreich: Im Juni und Juli gibt's fünf Stadiontermine.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Während gerade die Böhse Onkelz-Hallen-Tour 2025 startet, blickt die Band schon weiter nach vorne. Und weil nach der Tour bekanntlich vor der nächsten Tour ist, wird es Zeit für die nächste große Nachricht: Die Daten für 2026 stehen fest.

„2026 wird etwas, das wir selbst kaum in Worte fassen können. Zum ersten Mal in über vier Jahr- zehnten Onkelz spielen wir eine 360-Grad-Center Stage – mitten im Stadion, mitten unter euch. Diese Bühne ist mehr als nur ein Aufbau: Sie ist ein Statement. Nah an euch dran, groß gedacht, technisch und visuell auf einem Level, das viele Stadien so noch nicht gesehen haben. Wir schreiben damit zusammen ein neues Kapitel Onkelz-Geschichte, und wir wissen jetzt schon, dass das unvergessliche Abende werden.“

Boehse-Onkelz-Tour-2026

METAL HAMMER präsentiert:

Böhse Onkelz – „Mitten Unter Euch“ Tour 2026

  • 13.06. Leipzig, Red Bull Arena
  • 20.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion
  • 27.06. Nürnberg, Max-Morlock-Stadion
  • 04.07. Frankfurt, Waldstadion
  • 11.07. Gelsenkirchen, Veltins-Arena

Pro Person und Termin können maximal 4 Karten erworben werden. In Deutschland werden die Tickets wie gewohnt personalisiert verkauft.

Tickets für Deutschland hier, für Österreich hier (ab 29.11., 12 Uhr)

Im METAL HAMMER-Magazin wird es rechtzeitig vor den Dates der Böhsen Onkelz eine Ticket-Verlosung geben.

„Wir können es kaum erwarten, mit euch 2026 Geschichte zu schreiben. Eure Onkelz“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Böhse Onkelz Live Mitten Unter Euch Präsentation Tour 2026 Tournee
So mies fühlen sich Musiker nach einer Tournee
Machine Head @ Summer Breeze 2025, 15.8.2025
Ein Therapeut veröffentlichte einen Post über das Heimkehren von einer Tournee und welche Auswirkungen solch ein Situationswechsel haben kann.
In den letzten Tagen machte der Instagram-Post eines Therapeuten und Coaches in Musikerkreisen die Runde. Darin geht es um das Heimkehren nach einer Tournee und den mentalen Zustand, den solch Situationswechsel mit sich bringt. Daniel Rinaldi, besagter Therapeut und Verfasser des Instagram-Beitrags, war zuvor selbst Künstler auf Tournee. Nun arbeitet er als Therapeut und Coach mit Spezialisierung auf die Arbeit mit Künstlern und ihrer Crew. Post-Tour-Depression Der Beitrag trägt den Titel „Warum das Nachhausekommen nach einer Tournee hart ist". Darin scheibt Rinaldi: „Nach einer Tournee nach Hause zu kommen ist härter, als die meisten denken. Man geht von einem Leben,…
Weiterlesen
Zur Startseite