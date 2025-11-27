2025 feiern Böhse Onkelz unglaubliche 45 Jahre Band-Bestehen. Mehr als Grund genug, auf „Hier sind die Onkelz“-Tour durch Deutschland zu kommen. Doch: Welche Songs spielen Stephan Weidner, Kevin Russell und Co. zu solch einem Anlass?

Sicher vorhersagen lässt sich die Setlist der Tournee 2025 nicht – zumal es denkbar ist, dass zumindest einzelne Songs von Konzert zu Konzert getauscht werden. Doch erste konkrete Hinweise auf eine mögliche bis wahrscheinliche Setlist der anstehenden Böhse Onkelz-Shows gibt es bereits – dank einer absolvierten öffentlichen Warm-up-Show in Leipzig.

Vor dem ersten Konzert der Böhse Onkelz-Tour am 27.11.2025 in der Messe Leipzig gab es bereits einen Auftritt in kleinerem Rahmen: Am 24.11.2025 im Leipziger Haus Auensee. Die Setlist ist dank Fan-Foren und setlist.fm bekannt und lässt Rückschlüsse zu auf die Songs, welche die Band auf den kommenden Konzerten (alle Tourneetermine der Böhsen Onkelz 2025 findet ihr weiter unten) spielen werden.

Welche Songs spielen die Böhsen Onkelz 2025 live?

Die Setlist der Böhsen Onkelz bei der Warm-up-Show am 24.11.2025 in Leipzig, Haus Auensee:

Hier sind die Onkelz

Finde die Wahrheit

Gehasst, verdammt, vergöttert

Lüge (erstmals seit 21.6.2014)

So sind wir

Kneipenterroristen (erstmals seit 23.6.2018)

Wenn Du wirklich willst (erstmals seit 21.6.2014)

Terpentin

Ich (erstmals seit 3.3.2001)

Stunde des Siegers

Exitus (Live-Debüt)

Danke für nichts

Weit weg (erstmals seit 2.7.1999)

Ein Mensch wie Du und Ich (erstmals seit 1.3.1986)

Wer nichts wagt, kann nichts verlieren (erstmals seit 22.6.2018)

Ein langer Weg (erstmals seit 27.6.2015)

Ohne mich

Nur die Besten sterben jung

H

Der nette Mann

Nichts ist für die Ewigkeit

Zugabe:

Oratorium

Wir ham‘ noch lange nicht genug

Auf gute Freunde

Mexico

Erinnerungen

Die Tourdaten der Onkelz 2025

METAL HAMMER präsentiert:

27. November 2025 | Leipzig // Messe HALLE:EINS.

28. November 2025 | Leipzig // Messe HALLE:EINS

30. November 2025 | Hannover // ZAG Arena

01. Dezember 2025 | Hannover // ZAG Arena

03. Dezember 2025 | Köln // LANXESS arena

04. Dezember 2025 | Köln // LANXESS arena

07. Dezember 2025 | Zürich // HALLENSTADION

08. Dezember 2025 | München // Olympiahalle

09. Dezember 2025 | München // Olympiahalle

11. Dezember 2025 | Hamburg // Barclays Arena

12. Dezember 2025 | Hamburg // Barclays Arena

14. Dezember 2025 | Stuttgart // Schleyerhalle

15. Dezember 2025 | Stuttgart // Schleyerhalle

17. Dezember 2025 | Berlin // Uber Arena

18. Dezember 2025 | Berlin // Uber Arena

20. Dezember 2025 | Wien // Wiener Stadthalle

21. Dezember 2025 | Wien // Wiener Stadthalle

Böhse Onkelz auch 2026 live

Während gerade die Böhse Onkelz-Hallen-Tour 2025 startet, blickt die Band schon weiter nach vorne. Und weil nach der Tour bekanntlich vor der nächsten Tour ist, wird es Zeit für die nächste große Nachricht: Die Daten für 2026 stehen fest.

„2026 wird etwas, das wir selbst kaum in Worte fassen können. Zum ersten Mal in über vier Jahr- zehnten Onkelz spielen wir eine 360-Grad-Center Stage – mitten im Stadion, mitten unter euch. Diese Bühne ist mehr als nur ein Aufbau: Sie ist ein Statement. Nah an euch dran, groß gedacht, technisch und visuell auf einem Level, das viele Stadien so noch nicht gesehen haben. Wir schreiben damit zusammen ein neues Kapitel Onkelz-Geschichte, und wir wissen jetzt schon, dass das unvergessliche Abende werden.“

METAL HAMMER präsentiert die Böhse Onkelz-Tournee 2026 – alle Infos zu Tickets und Terminen findet ihr auf unserer Website und im Magazin, wo es rechtzeitig vor den Dates eine Ticket-Verlosung geben wird.

