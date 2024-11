60 Bands, 4 Tage, 1 Kreuzfahrtschiff und nur 3.000 Tickets. 70.000 Tons Of Metal geht 2025 in die 13. Runde - in Richtung Jamaika.

70.000 Tons Of Metal Datum Runde 13 von 70.000 Tons Of Metal wird vom 30. Januar bis zum 3. Februar 2025 von Miami, Florida nach Ocho Rios, Jamaika und zurück an Bord der Freedom of the Seas in See stechen. Veranstaltungsort https://70000tons.com Preise & Tickets Tickets gibt es an dieser Stelle. Bands Die Band-Liste wird regelmäßig aktualisiert. Neu hinzukommende Acts werden fett markiert: Arcturus Benighted (2 spezielle Sets mit dem CARNIVORE SUBLIME-Album und einem Best Of-Set) Beyond Creation Candlemass (zur Feier von „40 Jahre Doom“) Crownshift Decapitated (2 spezielle Sets mit den Alben NIHILITY und CANCER CULTURE) Delain Emperor (2…