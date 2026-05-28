Metallica live in Berlin: Infos, Tickets, Anfahrt, Wetter

Am Samstag (30.05.2026) werden Metallica ihr nächstes Konzert der „M72 World Tour“ im Olympiastadion in Berlin spielen.

Einlass ist voraussichtlich um 15:30 Uhr.

Beginn: ca. 17:30 Uhr

ca. 17:30 Uhr Support: Gojira, Knocked Loose

Gojira, Knocked Loose Adresse: Olympischer Platz 3, 14053 Berlin

Tickets

Es sind noch wenige Tickets erhältlich.

Anfahrt

Mit dem Auto

Aus Richtung Hamburg/Rostock:

• Stadtring Richtung Charlottenburg (A100)

• Ausfahrt Kaiserdamm Süd

• Kaiserdamm entlang über den Theodor-Heuss-Platz, in Richtung Spandau (Heerstraße) immer geradeaus fahren, rechts halten

• rechts in die Flatowallee abbiegen, direkte Zufahrt zum Stadion / Südtor

• alternativ: Zufahrt zur Tiefgarage Süd – von Flatowallee links abbiegen; Jesse-Owens-Allee folgen, nach ca. 100 m rechts Zufahrt zur Tiefgarage Süd

Aus Richtung München/Nürnberg, Hannover/Magdeburg, Leipzig:

• Über die Avus (A115) Richtung Autobahndreieck Funkturm

• Ausfahrt Messedamm (Richtung A100), rechts halten

• an der zweiten Ampel links abbiegen

• rechts in die Jafféstraße bis zur Heerstraße

• links in die Heerstraße abbiegen, rechte Fahrspur

• rechts in die Flatowallee abbiegen, direkte Zufahrt zum Stadion / Südtor

Aus Richtung Brandenburger Tor:

• Straße unter den Linden, Richtung Spandau

• Kaiserdamm entlang über den Theodor-Heuss-Platz, in Richtung Spandau die Heerstraße entlang, dann der Ausschilderung folgen

• immer geradeaus fahren, rechts halten

• rechts in die Flatowallee abbiegen, direkte Zufahrt zum Stadion / Südtor

Es wird die Anreise mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen, da rund um das Olympiastadion Berlin nur eine geringe Zahl an öffentlichen Parkplätzen (größtenteils gebührenpflichtig) vorhanden ist:

Olympischer Platz (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug)

Parkplatz PO4 mit behindertengerechte Stellflächen (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug)

Parkplatz PO5 mit behindertengerechte Stellflächen (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug)

Öffentliche Verkehrsmittel

Mit der U-Bahnlinie U2 zum U-Bahnhof U Olympia-Stadion. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Stadion (Eingang Osttor: 500m, Eingang Südtor: 870m).

Durchschnittliche Fahrtdauer:

2 Minuten vom U-Bahnhof Ruhleben

13 Minuten vom U-Bahnhof Zoologischer Garten

25 Minuten vom U-Bahnhof Potsdamer Platz

36 Minuten vom U-Bahnhof Alexanderplatz

Mit den S-Bahnlinien S3 und S9 zum S-Bahnhof S Olympiastadion. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Stadion (Eingang Südtor über den Ausgang Flatowallee: 200m, Eingang Osttor über den Ausgang Trakehner Allee: 250m)

Durchschnittliche Fahrtdauer:

7 Minuten vom S-Bahnhof Spandau

14 Minuten vom S-Bahnhof Zoologischer Garten

23 Minuten vom S-Bahnhof Friedrichstraße

26 Minuten vom S-Bahnhof Alexanderplatz

Mit dem Buslinien M49 und 218 zur Haltestelle Flatowallee. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Stadion.

Mit der Buslinie 143 zum U-Bahnhof Neu-Westend. Von dort aus kann man entweder direkt zum Stadion gehen oder eine weitere Haltestelle mit der U-Bahnlinie U2 zum Bahnhof Olympiastadion fahren.

Barrierefreiheit

ÖPNV

Am S-Bahnhof S Olympiastadion befindet sich der Aufzug am Ausgang „Flatowallee“, der Ausgang „Trakehner Allee“ verfügt über keinen Aufzug. Der U-Bahnhof U Olympia-Stadion ist rollstuhlgerecht ausgestattet. Von der S-Bahn-Haltestelle bzw. dem U-Bahnhof Olympia-Stadion gelangt man zu den Haupteingängen Osttor und Südtor.

Pkw

Für alle, die mit dem Auto anreisen, befinden sich auf dem Parkplatz P O5 vor dem Olympiastadion (zwischen Coubertinplatz, Südtorweg und Gutsmuthsweg) barrierefreie Parkplätze in ausreichender Anzahl.

Zugang auf das Stadiongelände

Der Zugang für Personen mit Gehhilfen und für Rollstuhlfahrern ist an den gesonderten Eingängen am Süd- und Osttor möglich. Für Personen mit einem ärztlichen Attest, die darauf angewiesen sind, Medikamente zu sich zu nehmen, werden in Bezug auf Verbote hinsichtlich der Mitnahmen von Getränken und Speisen Ausnahmen gemacht. Eine nachvollziehbare Menge ist in solchen Fällen gestattet. Bitte auf Getränkekartons/Tetra Pak/“Trinkpäckchen“ beschränken.

Zugang in das Stadion

Die Zugänge zum unteren Umgang auf Höhe der Blöcke C/D, G/H, J/K, N, Q/R und S/T sind barrierefrei. Von dort aus können die für die Rollstuhlfahrer vorgesehenen Plätze und die regulären Sitzplätze problemlos erreicht werden. Kioske sowie behindertengerechte Toiletten sind in ausreichender Anzahl ebenfalls im Unterring vorhanden.

Mitnahme von Gehstöcken, Krücken und Rollatoren

Gehstöcke und Krücken sind in ausnahmslos allen Zuschauerbereichen erlaubt. Der Zugang zum Innenraum und zum Oberrang ist mit Rollatoren und Rollstühlen aus Sicherheitsgründen leider nicht gestattet.

VIP-Bereiche

Die VIP-Bereiche sind – sofern man sich nur auf einer Ebene aufhält – barrierefrei. Darüber hinaus stehen Fahrstühle zur Verfügung.

Geländeplan

Stadionübersicht

Die Sitzpläne des Stadions könnt ihr hier einsehen.

Stadiongelände

(anklicken für größere Ansicht)

Wetter

Am Samstag macht der Sommer ein bisschen Pause und lässt Wind und Wolken ihre Kreise ziehen. Mit circa 23° hat man allerdings perfekte Konzerttemperatur. Bis Mitternacht fällt das Thermometer auf 16°.

Setlist Metallica vom 27.05.2026 im Letzigrund Stadion in Zürich

Creeping Death

For Whom The Bell Tolls

Cyanide

Harvester Of Sorrow

Lux Æterna

The Unforgiven

Fuel

Kirk & Rob Doodle

The Day That Never Comes

Wherever I May Roam

Nothing Else Matters

Sad But True

One

Seek & Destroy

Master Of Puppets

Enter Sandman

(Quelle: setlist.fm)

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