Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Corrupted Blood Pit Session mit geheimem Headliner

Corrupted-Blood
Die Gesichter hinter Corrupted Blood Records, v.l.n.r.: Björn Meyer, HandOfBlood, Johannes Gorzel
Foto: Sascha Voijcek. All rights reserved.
von
Corrupted Blood Records lädt zur zweiten Edition der "Pit Session"-Konzertreihe in Berlin - mit geheimem Headliner.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Mit Corrupted Blood Records hat Maximilian „HandOfBlood“ Knabe Ende vergangenen Jahres sein eigenes Metal-Label gestartet. Dieses lädt am Freitag, 29.05., zur Corrupted Blood Pit Session #002 im Berliner Modus.

Wie schon bei der ersten Corrupted Blood Pit Session verspricht auch das zweite Event der Konzertreihe: ein kleiner Club und kompletter Abriss im Pit. Die Corrupted Blood Pit Session soll vier Mal im Jahr stattfinden. Zur zweiten Edition 2026 öffnet am 29.05.2026 der Club Modus Berlin seine Türen.

Wer spielt? Das soll jedes Mal eine Überraschung sein. Laut Veranstalter kann euch „alles erwarten: Von Newcomer-Juwel bis Festival-Headliner, von ,Kenn ich nicht – aber geil!‘ bis ,Wow – ich bin dieser Band zum Greifen nah!‘.“

Es wird – nicht selbstverständlich im Dunstkreis von Influencer „HandOfBlood“ – keine Livestreams und keine VODs geben. Man muss also dabei gewesen sein, um es erlebt zu haben. Tickets sind noch erhältlich.

Im Rahmen vorheriger Corrupted Blood Records-Veranstaltungen wurden die ersten Labelsignings Saviourself und Heartless Human Harvest enthüllt. Bis zum Festival-Sommer 2026 möchte Corrupted Blood Records mindestens drei Signings enthüllen. Alle werden schließlich bei der Corrupted Blood Club Show am 4. September 2026 in Berlin auftreten.

Corrupted Blood Records ist ein Joint-Venture von Gute Gesellschaft und Throwdown Entertainment. Das Indie-Metal-Label setzt sich zum Ziel, Newcomer zu fördern und die Metal-Szene einer breiteren Community zu öffnen.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Berlin Corrupted Blood Records HandOfBlood Konzert Live Pit Session
Metallica live in Frankfurt: Infos, Tickets, Anfahrt, Wetter
Metallica_Frankfurt-2026
Metallica spielen am 22.05. und 24.05.2026 eine Deutschland-Doppel-Show ihrer "M72"-Tournee im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main.
Am Freitag (22.05.2026) und Sonntag (24.05.2026) werden Metallica ihre nächsten No Repeat-Konzerte der "M72 World Tour" im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main spielen. Einlass an beiden Tagen ist voraussichtlich um 16 Uhr. Beginn: ca. 18 Uhr Support Freitag: Gojira, Knocked Loose Support Sonntag: Avatar, Pantera Adresse: Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt am Main Tickets Die Tickets sind ausverkauft. Für den 22.05. sind noch wenige Resale-Tickets erhältlich. Saalplan (anklicken für größere Ansicht) Rahmenprogramm Kirk Hammett / The Collection A Conversation With Kirk Hammett, Samstag, 23. Mai | Event: 17:45 Uhr | Einlass: 17 Uhr. ZOOM Frankfurt | Carl-Benz-Straße 21…
Weiterlesen
Zur Startseite