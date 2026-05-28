Mit Corrupted Blood Records hat Maximilian „HandOfBlood“ Knabe Ende vergangenen Jahres sein eigenes Metal-Label gestartet. Dieses lädt am Freitag, 29.05., zur Corrupted Blood Pit Session #002 im Berliner Modus.

Wie schon bei der ersten Corrupted Blood Pit Session verspricht auch das zweite Event der Konzertreihe: ein kleiner Club und kompletter Abriss im Pit. Die Corrupted Blood Pit Session soll vier Mal im Jahr stattfinden. Zur zweiten Edition 2026 öffnet am 29.05.2026 der Club Modus Berlin seine Türen.

Wer spielt? Das soll jedes Mal eine Überraschung sein. Laut Veranstalter kann euch „alles erwarten: Von Newcomer-Juwel bis Festival-Headliner, von ,Kenn ich nicht – aber geil!‘ bis ,Wow – ich bin dieser Band zum Greifen nah!‘.“

Es wird – nicht selbstverständlich im Dunstkreis von Influencer „HandOfBlood“ – keine Livestreams und keine VODs geben. Man muss also dabei gewesen sein, um es erlebt zu haben. Tickets sind noch erhältlich.

Im Rahmen vorheriger Corrupted Blood Records-Veranstaltungen wurden die ersten Labelsignings Saviourself und Heartless Human Harvest enthüllt. Bis zum Festival-Sommer 2026 möchte Corrupted Blood Records mindestens drei Signings enthüllen. Alle werden schließlich bei der Corrupted Blood Club Show am 4. September 2026 in Berlin auftreten.

Corrupted Blood Records ist ein Joint-Venture von Gute Gesellschaft und Throwdown Entertainment. Das Indie-Metal-Label setzt sich zum Ziel, Newcomer zu fördern und die Metal-Szene einer breiteren Community zu öffnen.

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