Influencer HandOfBlood gründet Metal-Label

Corrupted-Blood-Logo
von
Maximilian "HandOfBlood" Knabe, einer der einflussreichsten Twitch- und YouTube-Influencer Deutschlands, gründet sein eigenes Metal-Label Corrupted Blood Records.
Corrupted Blood Records ist ein Joint-Venture von Gute Gesellschaft und Throwdown Entertainment. Das Indie-Metal-Label setzt sich zum Ziel, Newcomer zu fördern und die Metal-Szene einer breiteren Community zu öffnen. Das erste Bandsigning wird noch diese Woche enthüllt werden. Im September 2026 soll zudem erstmals die Corrupted Blood Club Show im Huxleys Neue Welt stattfinden, die auch auf Twitch übertragen werden soll. Mehr Infos dazu weiter unten.

Über seine Vision zum Label spricht HandOfBlood im offiziellen Announcement-Video.

„Ich genieße seit einigen Jahren das Privileg, Projekte mitgestalten zu können, die sich vollkommen um meine Leidenschaftsthemen und Überzeugungen drehen“, so Maximilian „HandOfBlood“ Knabe. „Mit Corrupted Blood Records kann ich mich nun nicht nur als Metalhead ausleben, sondern vielleicht auch positiven Einfluss auf die Industrie nehmen – es gibt unglaublich viele krasse, unbekannte Bands, die etwas mehr Aufmerksamkeit bräuchten, und wir haben einfach eine total schöne Szene, zu der der Einstieg vielleicht nur nicht allen so leicht fällt. Das wollen wir anpacken.“

Denke auf links drehen

„Unsere Infrastruktur rund um HandOfBlood soll Fans und Bands gleichermaßen eine frische Experience bieten“, so Johannes Gorzel, CEO von Gute Gesellschaft und INSTINCT3. „Seit Monaten befinden wir uns im Austausch mit unterschiedlichsten Partnern wie Festivalbetreiber:innen, Labels, Bands und Marken. In den Gesprächen nehme ich sehr positiv wahr, dass uns und unseren Plänen mit Offenheit und Wertschätzung begegnet wird. Etablierte Stakeholder der Metalwelt sehen in unseren Plänen eine Bereicherung für die Szene und ich bin mir sicher, dass wir mit vielen von ihnen spannende neue Wege gehen können.“

Björn Meyer, Geschäftsführer von Corrupted Blood Records und Throwdown Entertainment, fügt hinzu: „Max, Johannes und ihr Team arbeiten auf einem unheimlich hohen Niveau, hinterfragen wirklich alles, was sie in der Musikbranche vorfinden, und zeigen gleichzeitig Neugier und ehrliches Interesse an den Prozessen hinter den Kulissen. Es macht Spaß, in dieser besonderen Konstellation zusammenzuarbeiten. Wir begegnen uns stets auf Augenhöhe und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam so manch gängige Label-Denke auf links drehen können.“

Corrupted-Blood
v.l.n.r.: Björn Meyer, HandOfBlood, Johannes Gorzel

Erste Bandsignings von Corrupted Blood

Bereits am Freitag, 21. November 2025 wird Corrupted Blood Records im Rahmen eines exklusiven Events das erste Bandsigning enthüllen.  Am Folgetag (22.11.) wird der erste Act im Roster von Corrupted Blood Records zudem beim Core Fest Stuttgart auftreten. Tickets zum Festival sind noch im regulären Vorverkauf erhältlich.

Bis zum Festival-Sommer 2026 möchte Corrupted Blood Records mindestens drei Signings enthüllen. Alle werden schließlich bei der Corrupted Blood Club Show auftreten. Dieses Event, zugleich Live-Konzert und Twitch-Ereignis, wird am 4. September 2026 im Huxleys Neue Welt in Berlin stattfinden.

Corrupted-Blood-Show

Die Corrupted Blood Club Show veranstaltet HandOfBlood mit seiner eigenen Creator-Agentur INSTINCT3, mit der er bereits andere erfolgreiche Twitch-Events wie die Influencer Darts WM (Uber Eats Music Hall) sowie die Techno Freitag Klub Edition (Modus Berlin) umgesetzt hat – beide mit jeweils über 50.000 gleichzeitigen Zuschauern auf Twitch und mehreren Millionen Views auf YouTube, TikTok und Instagram. Tickets für die Corrupted Blood Club Show sind ab sofort hier erhältlich.


Sascha Voijcek
