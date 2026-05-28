Mit Metallica, einer der größten Metal-Bands der Welt auf Tournee zu gehen, hat eindeutig Vorteile. Nicht nur spielt man in den größten Veranstaltungsorten, die Städte zu bieten haben, sondern erfährt offenbar auch hinter den Kulissen puren Luxus. Architects-Sänger Sam Carter erzählt im Interview mit Jesea Lee von der Tour mit Metallica.

Blumen und Kuchen

„Metallica wissen, wie man eine Band zu behandeln hat. Am ersten Tag bekamen wir Blumen, und Hetfield brachte uns Kuchen. Lars Ulrich hing an den meisten Tagen bei uns ab. Hetfield kam auch immer wieder mal dazu. Sie haben uns wirklich aufgezeigt, wie man mit seinen Supportbands umgehen sollte“, schwärmt der Frontmann.

Er beteuert: „Das tun wir auch. Wir geben uns immer Mühe und schauen, dass es allen gutgeht. Aber besonders achten wir darauf, dass sich alle willkommen fühlen, denn dadurch haben wir uns selbst wie im siebten Himmel gefühlt.“

Date-Night

Doch bei Blumen und Kuchen hört der Luxus noch nicht auf. Carter erzählt: „Metallica haben uns nach den Konzerten auch immer zum Essen eingeladen. Wir gingen immer in Restaurants, die für uns geschlossen waren, und aßen an den verrücktesten Orten. Eigentlich mussten sie das nicht tun.

Sie taten das auch ganz ohne Kameras. Niemand verfolgte sie mit einer Videokamera, um das alles einzufangen. Da war dann niemand, außer uns und ihrem Tourmanager. Sie brachten uns diese Sachen und machten von Anfang an deutlich, dass wir auf dieser Tour willkommen waren. Falls wir irgendwas brauchten, sollten wir uns melden. Das war schon cool“, erinnert sich der Musiker.

Architects waren 2023 im Zuge der „M72 World Tour“ mit den Thrashern auf Tour. Aufgrund des „No Repeat Weekend“-Konzepts wechselten die Supportnands von Abend zu Abend durch. Architects spielten meistens mit Mammoth (damals noch Mammoth WVH) im Vorprogramm. An den jeweilig anderen Abenden spielten Five Finger Death Punch und Ice Nine Kills.

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