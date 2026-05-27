Electric Callboy lassen nichts anbrennen. Die Castrop-Rauxeler werden am heutigen Mittwoch ihr letztes Konzert der aktuell laufenden Tournee durch Nordamerika absolvieren. Außerdem stehen dieses Jahr neben einigen Festival-Auftritten noch Gastspiele in Japan (August) und Australien (September) an. Doch damit nicht genug: Das Sextett will es auch Anfang 2027 live wieder wissen — und zwar in europäischen Gefilden.

Das Eisen schmieden

Klarsänger Nico Sallach, Shouter Kevin Ratajczak, Bassist Daniel Klossek, Schlagzeuger Frank Zummo (Ex-Sum 41) sowie die beiden Gitarristen Daniel „Danskimo“ Haniß und Pascal Schillo haben die „Tanzneid World Tour“ angekündigt. Von Ende Januar bis Anfang März 2027 werden die Electrocore-Überflieger insgesamt zehn Liveshows geben. Vier Gigs in Frankreich, ein Stelldichein in Italien — und fünf Sausen in Deutschland. So dürfen sich die Fans in Hannover, Mannheim, Dortmund, Nürnberg und Leipzig auf schwitzig-spaßige Moshpit-Abende freuen.

Zuvor geben sich Electric Callboy hierzulande diesen Sommer bei Rock im Park (5. Juni), Rock am Ring (6. Juni), dem Deichbrand (17. Juli) sowie mit einem Electric Bassboy-DJ-Set beim Wacken Open Air (29. Juli) die Live-Ehre. In der Schweiz steuert die Musikgruppe das Summerside Festival (27. Juni) an, in den Niederlanden geht es zum Pinkpop (19. Juni), und in Belgien steht das Graspop Metal Meeting (21. Juni) am. Zudem steht am 7. und 8. August das Band-eigene Escalation Fest in Berlin auf dem Programm.

Zuletzt haben Electric Callboy außerdem ihr neues, mittlerweile siebtes Studiowerk angekündigt. Den Titel-Track hatten die Musiker mit ‘Tanzneid’ schon vergangenen Oktober als Single vorausgeschickt. TANZNEID soll am 7. August 2026 via Century Media Records auf die Märkte dieser Welt kommen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Electric Callboy — „Tanzneid World Tour“ 2027:

29.01. FR-Toulouse, Zénith Toulouse Métropole

30.01. FR-Bordeaux, Arkéa Arena

31.01. FR-Nantes, Zénith Nantes Métropole

15.02. FR-Paris, Accor Arena

18.02. Hanover, ZAG Arena

20.02. Mannheim, SAP Arena

22.02. IT-Milan, Unipol Forum

27.02. Dortmund, Westfalenhalle

28.02. Nürnberg, PSD Bank Nürnberg Arena

02.03. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

Anfang Februar hat sich der ehemalige Electric Callboy-Drummer David Friedrich zu Wort gemeldet und den eigentlichen Grund für seinen Ausstieg vor einem Jahr verraten. „Während die Hallen immer größer wurden, wurde ich innerlich immer kleiner. Über die Jahre kämpfte ich mit Zweifeln, Burnout, Hilf- und Wertlosigkeit sowie dem Gefühl, meinen Traum — und mich selbst — zu verlieren. Am Ende war ich eine leere Hülle, die funktionierte, aber nichts mehr fühlte. […] Gefangen zwischen Traum und Albtraum war sie da: Die schwere Depression.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.