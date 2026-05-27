Bekanntlich ist ein biografischer Kinofilm über Sharon und Ozzy Osbourne in Arbeit. Jack, der Sohn der beiden, hat nun in einem aktuellen Interview mit Entertainment Tonight einen neuen Zwischenstand zum Fortschritt an dem Streifen überbracht. Demnach haben die Osbourne-Familie und das Filmstudio Sony einen konkreten, „genialen“ Schauspieler im Auge und sind dran, das Engagement in trockene Tücher zu kriegen.

Noch geheim

„Wir befinden uns in voller Fahrt“, berichtet Jack. „Das Projekt ist jetzt seit ein paar Jahren bei Sony in der Entwicklung. Das Drehbuch ist fertig. Wir machen gerade ein paar finale Feinjustierungen und kriegen hoffentlich einen Regisseur verpflichtet.“ Des Weiteren sollte der 40-Jährige Auskunft darüber geben, ob ihm schon ein bestimmter Darsteller vorschwebt, der seinen alten Herren Ozzy Osbourne spielen könnte.

Hierzu erwiderte Jack: „Wir haben da jemanden, mit dem es auch schon Kommunikation gab. Ich kann jedoch nicht verraten, um wen es sich handelt. Die Studios machen gerne die großen Enthüllungen. Aber ja, wir haben jemanden im Kopf, einen echt genialen Schauspieler. Und wir freuen uns sehr, wenn es su funktioniert, wie wir hoffen. Wenn Hollywood zustimmt und die Entscheider grünes Licht geben, sind wir startklar. Es ist also sehr aufregend.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mitte Mai plauderte Jack bereits während eines Livestreams über das Biopic. Dabei gab der Filius von Ozzy Osbourne die Schätzung ab, dass der Film nicht vor 2028 in die Lilchtspielhäuser dieser Welt kommen wird. Im Februar erzählte die Medienpersönlichkeit im The Magnificent Others-Podcast von The Smashing Pumpkins-Mastermind Billy Corgan: „Wir werkeln im Moment am Film über meinen Vater — und ich bin einer der Produzenten.

Wir machen es bei Sony Studios. […] Es ist lustig: Vom ganzen Team […] bin ich der am wenigsten qualifizierte, aber alle kommen zu mir. Ich bin der Vermittler für jeden, zum Beispiel, wenn jemand Fragen an meine Mutter hat oder andersherum. So habe ich mich in dieser Position wiedergefunden, wo ich der Mittelsmann bin — und ich genieße echt die Erfahrung und dabei zu lernen.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.