Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Ozzy Osbourne: „Genialer Schauspieler“ für Biopic im Visier

Ozzy Osbourne bei einem Event im Rahmen der Veröffentlichung seines Albums PATIENT NUMBER 9 im kalifornischen Long Beach
Ozzy Osbourne bei einem Event im Rahmen der Veröffentlichung seines Albums PATIENT NUMBER 9 im kalifornischen Long Beach
Foto: Getty Images, Scott Dudelson. All rights reserved.
von
Es scheint sich langsam, aber sicher abzuzeichnen, wer Ozzy Osbourne im Film über ihn spielen soll — lässt Jack Osbourne durchsickern.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Bekanntlich ist ein biografischer Kinofilm über Sharon und Ozzy Osbourne in Arbeit. Jack, der Sohn der beiden, hat nun in einem aktuellen Interview mit Entertainment Tonight einen neuen Zwischenstand zum Fortschritt an dem Streifen überbracht. Demnach haben die Osbourne-Familie und das Filmstudio Sony einen konkreten, „genialen“ Schauspieler im Auge und sind dran, das Engagement in trockene Tücher zu kriegen.

Noch geheim

„Wir befinden uns in voller Fahrt“, berichtet Jack. „Das Projekt ist jetzt seit ein paar Jahren bei Sony in der Entwicklung. Das Drehbuch ist fertig. Wir machen gerade ein paar finale Feinjustierungen und kriegen hoffentlich einen Regisseur verpflichtet.“ Des Weiteren sollte der 40-Jährige Auskunft darüber geben, ob ihm schon ein bestimmter Darsteller vorschwebt, der seinen alten Herren Ozzy Osbourne spielen könnte.

Hierzu erwiderte Jack: „Wir haben da jemanden, mit dem es auch schon Kommunikation gab. Ich kann jedoch nicht verraten, um wen es sich handelt. Die Studios machen gerne die großen Enthüllungen. Aber ja, wir haben jemanden im Kopf, einen echt genialen Schauspieler. Und wir freuen uns sehr, wenn es su funktioniert, wie wir hoffen. Wenn Hollywood zustimmt und die Entscheider grünes Licht geben, sind wir startklar. Es ist also sehr aufregend.“

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Mitte Mai plauderte Jack bereits während eines Livestreams über das Biopic. Dabei gab der Filius von Ozzy Osbourne die Schätzung ab, dass der Film nicht vor 2028 in die Lilchtspielhäuser dieser Welt kommen wird. Im Februar erzählte die Medienpersönlichkeit im The Magnificent Others-Podcast von The Smashing Pumpkins-Mastermind Billy Corgan„Wir werkeln im Moment am Film über meinen Vater — und ich bin einer der Produzenten.

Angel Wings - T-Shirt
Angel Wings - T-Shirt
von Ozzy Osbourne
Für € 22,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Wir machen es bei Sony Studios. […] Es ist lustig: Vom ganzen Team […] bin ich der am wenigsten qualifizierte, aber alle kommen zu mir. Ich bin der Vermittler für jeden, zum Beispiel, wenn jemand Fragen an meine Mutter hat oder andersherum. So habe ich mich in dieser Position wiedergefunden, wo ich der Mittelsmann bin — und ich genieße echt die Erfahrung und dabei zu lernen.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Biopic black sabbath Film Jack Osbourne Kinofilm Ozzy Osbourne Schauspieler Sharon Osbourne
Sharon Osbourne nimmt offenbar an Anti-Migrations-Demo teil
Sharon Osbourne bei den BRIT Awards 2026 in Manchester
Sharon Osbourne scheint sich, was Politik angeht, offenbar dem rechten Spektrum zugehörig zu fühlen, und will auf eine einschlägige Demo.
Überall auf der Welt scheinen fremdenfeindliche Bewegungen derzeit im Aufwind zu sein. In Großbritannien fand zum Beispiel im September 2025 die erste "Unite The Kingdom"-Demonstration statt — etwa 100.000 Teilnehmer gingen in London gegen Migration auf die Straße. Organisiert werden die Proteste vom rechtsextremen Aktivist Tommy Robinson (welcher mit bürgerlichem Namen Stephen Yaxley-Lennon heißt). Zur zweiten Demo hat sich nun eine bekannte Persönlichkeit aus der Musik-Branche angesagt — und zwar keine Geringere als Sharon Osbourne. Ins Abseits manövriert? Die Witwe von Ozzy Osbourne reagierte auf einen Videoaufruf von Robinson (siehe unten), in dem er faselt: "Wir haben genug von Migration,…
Weiterlesen
Zur Startseite