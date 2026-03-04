Toggle menu

Metal Hammer

Ozzy Osbourne mit Statue auf Hellfest-Gelände geehrt

Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne während seiner Aufnahme als Solokünstler in die Rock & Roll Hall Of Fame am 19. Oktober 2024
Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne während seiner Aufnahme als Solokünstler in die Rock & Roll Hall Of Fame am 19. Oktober 2024
Foto: Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame, Dia Dipasupil. All rights reserved.
von
Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne wird mit einer sechs Meter hohen Statue auf dem diesjährigen Hellfest ein Denkmal gesetzt.
Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Der Prince Of Darkness Ozzy Osbourne wird ein weiteres Mal für sein Schaffen geehrt: Im Rahmen des diesjährigen Hellfest, das vom 18. bis zum 21. Juni stattfindet, wird eine sechs Meter hohe Statue des Musikers enthüllt. Befinden soll sich diese am Eingang zum Festival-Gelände. Managerin und Witwe Sharon Osbourne kommentierte die Würdigung.

Überlebensgroßer Ozzy

„Da ist er ja. Seht ihn euch an, einen Rock-Gott! Die Statue wird am 18. Juni auf dem Hellfest enthüllt. Die ganze Familie wird da sein. Es ist eine großartige Hommage. Einfach fantastisch. Ich kann Ben (Barbaud, Organisator des Hellfest – Anm.d.A.) nur danken. Vielen Dank! Es ist ein beeindruckendes Kunstwerk“, sagte Sharon Osbourne bereits im Februar im Rahmen des MIDEM 2026 anlässlich der anstehenden Ehrung ihres verstorbenen Ehemanns. Damit ist er nicht der Einzige, dem solch ein Monument auf dem Hellfest zuteil wird.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Im Juni 2022 wurde auf dem Festival-Gelände eine Statue des legendären Motörhead-Frontmanns Lemmy Kilmister enthüllt. Diese ersetzt die vorherige Skulptur des Musikers, die sechs Jahre zuvor errichtet worden war, aber aufgrund stark brüchigen Gipses, aus dem sie unter anderem bestand, auseinanderbrach.

Die überarbeitete Lemmy-Statue wurde von Caroline Brisset geschaffen, einer aufstrebenden französischen Bildhauerin, die ihre Werke bereits in Frankreich und Belgien ausgestellt hat.


Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Caroline Brisset Hellfest Lemmy Kilmister MIDEM 2026 motörhead Ozzy Osbourne Prince Of Darkness Sharon Osbourne Statue
