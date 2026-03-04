Der Prince Of Darkness Ozzy Osbourne wird ein weiteres Mal für sein Schaffen geehrt: Im Rahmen des diesjährigen Hellfest, das vom 18. bis zum 21. Juni stattfindet, wird eine sechs Meter hohe Statue des Musikers enthüllt. Befinden soll sich diese am Eingang zum Festival-Gelände. Managerin und Witwe Sharon Osbourne kommentierte die Würdigung.

Überlebensgroßer Ozzy

„Da ist er ja. Seht ihn euch an, einen Rock-Gott! Die Statue wird am 18. Juni auf dem Hellfest enthüllt. Die ganze Familie wird da sein. Es ist eine großartige Hommage. Einfach fantastisch. Ich kann Ben (Barbaud, Organisator des Hellfest – Anm.d.A.) nur danken. Vielen Dank! Es ist ein beeindruckendes Kunstwerk“, sagte Sharon Osbourne bereits im Februar im Rahmen des MIDEM 2026 anlässlich der anstehenden Ehrung ihres verstorbenen Ehemanns. Damit ist er nicht der Einzige, dem solch ein Monument auf dem Hellfest zuteil wird.

Im Juni 2022 wurde auf dem Festival-Gelände eine Statue des legendären Motörhead-Frontmanns Lemmy Kilmister enthüllt. Diese ersetzt die vorherige Skulptur des Musikers, die sechs Jahre zuvor errichtet worden war, aber aufgrund stark brüchigen Gipses, aus dem sie unter anderem bestand, auseinanderbrach.

Die überarbeitete Lemmy-Statue wurde von Caroline Brisset geschaffen, einer aufstrebenden französischen Bildhauerin, die ihre Werke bereits in Frankreich und Belgien ausgestellt hat.

