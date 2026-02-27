Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Diesen Song von Dave Grohl lehnte Ozzy Osbourne ab

Dave Grohl (r.) wollte Ozzy Osbourne einen seiner Probot-Tracks andrehen
Dave Grohl (r.) wollte Ozzy Osbourne einen seiner Probot-Tracks andrehen
Foto: Harry How/Getty Images + Frazer Harrison/Getty Images. All rights reserved.
von
Dave Grohl (Foo Fighters) bot Ozzy Osbourne vor über zwanzig Jahren einen seiner Songs an, den der Black Sabbath-Frontmann aber verschmähte.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Nach der Ankündigung des neuen Foo Fighters-Albums YOUR FAVORITE TOY, welches am 24. April 2026 erscheinen wird, gibt Mastermind Dave Grohl Interviews am laufenden Band. Im Gespräch bei Kerrang! Radio packte der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger eine schöne Anekdote über Ozzy Osbourne aus. Demnach hat der Alternative-Rocker dem „Prinzen der Dunkelheit“ einst eine Komposition angeboten. Die Black Sabbath-Ikone ist damals allerdings nicht darauf eingegangen.

Wahre Schätze

Konkret wagte Grohl diesen Vorstoß zu einer Zeit Anfang der Nullerjahre, als Sharon Osbourne bei anderen Musikern anfragte, ob sie Lieder für Ozzy Osbourne schreiben könnten. „Ich schrieb dieses Instrumental, das mega heavy war“, erinnert sich Dave. „Es war beinahe wie ein Lied von den Melvins. Es war wirklich echt heavy. Und ich fand, es könnte so cool sein, wenn Ozzy dazu singt.“ Leider wurde nichts daraus, wie der Foo Fighters-Frontmann und -Gitarrist weiter ausführt: „Sie haben es nie ausgewählt, sie haben es nie verwendet. Doch ich habe es letztendlich bei diesem einen Album untergebracht, das ich gemacht habe. Es hieß Probot.“

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Dave Grohl hat 2004 einen All-Star-Metal-Longplayer veröffentlicht, der zu den wahren Schätzen in seinem Œuvre zählt. Ozzy hätte das Stück ‘Tortured Soul’ bekommen können, bei dem schließlich ein anderer Metaller gesungen hat. „Der Sänger der legendären Metal-Gruppe Trouble hat den Track gesungen, und es fühlt sich fast irgendwie ein bisschen wie Ozzy an. Es wurde demnach nie ein Ozzy-Song, aber er hat ein geiles Riff.“ Neben Eric Wagner von Trouble haben beim Probot-Projekt noch zahlreiche andere Szenegrößen mitgewirkt, unter anderem Lemmy Kilmister (Motörhead), Max Cavalera (Soulfly/Sepultura) und Cronos (Venom).

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Your Favorite Toy Indie Exclusive - Colored Vinyl
Your Favorite Toy Indie Exclusive - Colored Vinyl
von Foo Fighters
Für € 39,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Tracklist: Probot PROBOT

  1. ‘Centuries Of Sin’ (mit Cronos von Venom)
  2. ‘Red War’ (mit Max Cavalera von Sepultura/Soulfly)
  3. ‘Shake Your Blood’ (mit Lemmy Kilmister von Motörhead)
  4. ‘Access Babylon’ (mit Mike Dean von Corrosion Of Conformity)
  5. ‘Silent Spring’ (mit Kurt Brecht von Dirty Rotten Imbeciles)
  6. ‘Ice Cold Man’ (mit Lee Dorrian von Cathedral/Ex-Napalm Death sowie Kim Thayil von Soundgarden)
  7. ‘The Emerald Law’ (mit Wino von Saint Vitus/The Obsessed)
  8. ‘Big Sky’ (mit Tom G. Warrior von Celtic Frost)
  9. ‘Dictatosaurus’ (mit Snake von Voivod)
  10. ‘My Tortured Soul’ (mit Eric Wagner von Trouble)
  11. ‘Sweet Dreams’ (mit King Diamond und Kim Thayil — inklusive des Hidden Tracks ‘I Am The Warlock’ mit Jack Black von Tenacious D)


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

black sabbath Dave Grohl foo fighters Lied Ozzy Osbourne Probot Song
Zakk Wylde: KI kann niemals echte Musiker ersetzen
Zakk Wylde mit Pantera
Laut Zakk Wylde fehlt es Künstlicher Intelligenz vor allem an menschlichem Einfühlungsvermögen, um tatsächlich mitbestimmend in der Kunst sein zu können.
Künstliche Intelligenz in der Musik ist ein umstrittenes Thema. Bands wie Grave Digger oder Axel Rudi Pell bedienen sich offen der technischen Möglichkeiten, um beispielsweise ihre Coverartworks zu erstellen. The Butcher Sisters argumentieren scherzhaft, ihre Texte auf diese Weise schreiben zu lassen, und Frostbite Orckings sind ein vollends durchorchestriertes Projekt auf entsprechender Basis. Doch deutlich mehr Musiker – so scheint es – stellen sich entschieden gegen die Verwendung von KI in der Kunst. Und wiederum andere sehen in ihr keine existenzielle Gefahr, weil Entscheidendes fehlt, um menschlicher Kunst den Rang abzulaufen. So wie Black Label Society-Frontmann Zakk Wylde. Der Faktor…
Weiterlesen
Zur Startseite