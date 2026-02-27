Nach der Ankündigung des neuen Foo Fighters-Albums YOUR FAVORITE TOY, welches am 24. April 2026 erscheinen wird, gibt Mastermind Dave Grohl Interviews am laufenden Band. Im Gespräch bei Kerrang! Radio packte der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger eine schöne Anekdote über Ozzy Osbourne aus. Demnach hat der Alternative-Rocker dem „Prinzen der Dunkelheit“ einst eine Komposition angeboten. Die Black Sabbath-Ikone ist damals allerdings nicht darauf eingegangen.

Wahre Schätze

Konkret wagte Grohl diesen Vorstoß zu einer Zeit Anfang der Nullerjahre, als Sharon Osbourne bei anderen Musikern anfragte, ob sie Lieder für Ozzy Osbourne schreiben könnten. „Ich schrieb dieses Instrumental, das mega heavy war“, erinnert sich Dave. „Es war beinahe wie ein Lied von den Melvins. Es war wirklich echt heavy. Und ich fand, es könnte so cool sein, wenn Ozzy dazu singt.“ Leider wurde nichts daraus, wie der Foo Fighters-Frontmann und -Gitarrist weiter ausführt: „Sie haben es nie ausgewählt, sie haben es nie verwendet. Doch ich habe es letztendlich bei diesem einen Album untergebracht, das ich gemacht habe. Es hieß Probot.“

Dave Grohl hat 2004 einen All-Star-Metal-Longplayer veröffentlicht, der zu den wahren Schätzen in seinem Œuvre zählt. Ozzy hätte das Stück ‘Tortured Soul’ bekommen können, bei dem schließlich ein anderer Metaller gesungen hat. „Der Sänger der legendären Metal-Gruppe Trouble hat den Track gesungen, und es fühlt sich fast irgendwie ein bisschen wie Ozzy an. Es wurde demnach nie ein Ozzy-Song, aber er hat ein geiles Riff.“ Neben Eric Wagner von Trouble haben beim Probot-Projekt noch zahlreiche andere Szenegrößen mitgewirkt, unter anderem Lemmy Kilmister (Motörhead), Max Cavalera (Soulfly/Sepultura) und Cronos (Venom).

Tracklist: Probot PROBOT

‘Centuries Of Sin’ (mit Cronos von Venom) ‘Red War’ (mit Max Cavalera von Sepultura/Soulfly) ‘Shake Your Blood’ (mit Lemmy Kilmister von Motörhead) ‘Access Babylon’ (mit Mike Dean von Corrosion Of Conformity) ‘Silent Spring’ (mit Kurt Brecht von Dirty Rotten Imbeciles) ‘Ice Cold Man’ (mit Lee Dorrian von Cathedral/Ex-Napalm Death sowie Kim Thayil von Soundgarden) ‘The Emerald Law’ (mit Wino von Saint Vitus/The Obsessed) ‘Big Sky’ (mit Tom G. Warrior von Celtic Frost) ‘Dictatosaurus’ (mit Snake von Voivod) ‘My Tortured Soul’ (mit Eric Wagner von Trouble) ‘Sweet Dreams’ (mit King Diamond und Kim Thayil — inklusive des Hidden Tracks ‘I Am The Warlock’ mit Jack Black von Tenacious D)

—

