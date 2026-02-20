Dave Grohl und seine Foo Fighters haben ein neues, und zwar ihr nunmehr zwölftes Studiowerk im Anschlag: Die Scheibe heißt YOUR FAVORITE TOY und erscheint am 24. April 2026 mittels Roswell Records, RCA Records und Sony Music. Zusätzlich zum bereits bekannten Song ‘Asking For A Friend’ hat das Sextett gleich den Titel-Track als weiteren Vorab-Song veröffentlicht (siehe Lyric-Video unten).

Tonaler Schlüssel

Der Track ist ein typischer Alternative Rock-Brecher, wie man ihn sich von Foo Fighters wünscht. Band und Plattenfirma finden: „Als perfekter erster Geschmack und in Vertretung des gleichnamigen Albums klingt ‘Your Favorite Toy’ wie nichts anderes in der monumentalen Diskografie der Gruppe, während man es doch sofort und unverwechselbar als Song der Foo Fighters identifiziert.“

Band-Gründer und Ex-Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl kommentiert darüber hinaus: „‘Your Favorite Toy’ war wirklich der Schlüssel, der den Klang und die energetische Richtung des neuen Album freigeschaltet hat. Wir sind darüber gestolpert, nachdem wir über ein Jahr lang mit verschiedenen Sounds und Dynamiken herumexperimentiert haben. Und am Tag, als es Form annahm, wusste ich, dass wir seinem Beispiel folgen müssen. Es war die Zündschnur zum Pulverfass der Stücke, die wir schließlich für diesen Longplayer aufnahmen. Es fühlt sich neu an.“

Tracklist: Foo Fighters YOUR FAVORITE TOY

Caught In The Echo Of All People Window Your Favorite Toy If You Only Knew Spit Shine Unconditional Child Actor Amen, Caveman Asking For A Friend

Eingespielt haben Foo Fighters YOUR FAVORITE TOY natürlich im Aufnahmestudio von Dave Grohl — und zwar in Zusammenarbeit mit Produzent Oliver Roman sowie Mischer Mark „Spike“ Stent. Im Studio 606 hat kürzlich auch Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson die Gesangsspuren für sein neues Soloalbum eingesungen. Dabei haben ihn unter anderem Jeff Scott Soto sowie die Sepultura-Musiker Derrick Green und Andreas Kisser besucht beziehungsweise zum Teil sogar aktiv unterstützt. Kisser verlor dabei sogar lobende Wort über das Studio des Foo Fighters-Masterminds: „Was für ein Studio du hier hingestellt hast — es ist einfach magisch.“

Doch damit nicht genug: Foo Fighters kommen diesen Sommer auf Europatour. In diesem Rahmen drehen Dave Grohl, Gitarrist Pat Smear, Bassist Nate Mendel, Gitarrist Chris Shifflet, Keyboarder Rami Jeffee und der neue Drummer Ilan Rubin am 16. Juni in der Münchner Allianz Arena, am 1. Juli im Berliner Olympiastadion sowie am 3. Juli im Wiener Ernst-Happel-Stadion ihre Verstärker auf.

