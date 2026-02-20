Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Foo Fighters: Neue Platte im Anmarsch

Foo Fighters 2026
Foo Fighters 2026
Foto: Elizabeth Miranda/Sony Music. All rights reserved.
von
Die Foo Fighters haben eine neue Platte am Start: Mit YOUR FAVORITE TOY versüßen Dave Grohl und Co. den Fans den Frühling.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Dave Grohl und seine Foo Fighters haben ein neues, und zwar ihr nunmehr zwölftes Studiowerk im Anschlag: Die Scheibe heißt YOUR FAVORITE TOY und erscheint am 24. April 2026 mittels Roswell Records, RCA Records und Sony Music. Zusätzlich zum bereits bekannten Song ‘Asking For A Friend’ hat das Sextett gleich den Titel-Track als weiteren Vorab-Song veröffentlicht (siehe Lyric-Video unten).

Tonaler Schlüssel

Der Track ist ein typischer Alternative Rock-Brecher, wie man ihn sich von Foo Fighters wünscht. Band und Plattenfirma finden: „Als perfekter erster Geschmack und in Vertretung des gleichnamigen Albums klingt ‘Your Favorite Toy’ wie nichts anderes in der monumentalen Diskografie der Gruppe, während man es doch sofort und unverwechselbar als Song der Foo Fighters identifiziert.“

Band-Gründer und Ex-Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl kommentiert darüber hinaus: „‘Your Favorite Toy’ war wirklich der Schlüssel, der den Klang und die energetische Richtung des neuen Album freigeschaltet hat. Wir sind darüber gestolpert, nachdem wir über ein Jahr lang mit verschiedenen Sounds und Dynamiken herumexperimentiert haben. Und am Tag, als es Form annahm, wusste ich, dass wir seinem Beispiel folgen müssen. Es war die Zündschnur zum Pulverfass der Stücke, die wir schließlich für diesen Longplayer aufnahmen. Es fühlt sich neu an.“

foo fighters_your favorite toy

Tracklist: Foo Fighters YOUR FAVORITE TOY

  1. Caught In The Echo
  2. Of All People
  3. Window
  4. Your Favorite Toy
  5. If You Only Knew
  6. Spit Shine
  7. Unconditional
  8. Child Actor
  9. Amen, Caveman
  10. Asking For A Friend

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Eingespielt haben Foo Fighters YOUR FAVORITE TOY natürlich im Aufnahmestudio von Dave Grohl — und zwar in Zusammenarbeit mit Produzent Oliver Roman sowie Mischer Mark „Spike“ Stent. Im Studio 606 hat kürzlich auch Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson die Gesangsspuren für sein neues Soloalbum eingesungen. Dabei haben ihn unter anderem Jeff Scott Soto sowie die Sepultura-Musiker Derrick Green und Andreas Kisser besucht beziehungsweise zum Teil sogar aktiv unterstützt. Kisser verlor dabei sogar lobende Wort über das Studio des Foo Fighters-Masterminds: „Was für ein Studio du hier hingestellt hast — es ist einfach magisch.“

Your Favorite Toy Indie Exclusive - Colored Vinyl
Your Favorite Toy Indie Exclusive - Colored Vinyl
von Foo Fighters
Für € 39,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Doch damit nicht genug: Foo Fighters kommen diesen Sommer auf Europatour. In diesem Rahmen drehen Dave Grohl, Gitarrist Pat Smear, Bassist Nate Mendel, Gitarrist Chris Shifflet, Keyboarder Rami Jeffee und der neue Drummer Ilan Rubin am 16. Juni in der Münchner Allianz Arena, am 1. Juli im Berliner Olympiastadion sowie am 3. Juli im Wiener Ernst-Happel-Stadion ihre Verstärker auf.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Asking For A Friend Dave Grohl foo fighters neues Album Taylor Hawkins YOUR FAVORITE TOY
Foo Fighters: Neues Album ist im Kasten
Dave Grohl (hier mit den Foo Fighters auf dem Roskilde Festival 2024) verbindet einiges mit Tenacious D
Dave Grohl und seine Foo Fighters waren zuletzt nicht untätig und haben einen frischen Longplayer unter Dach und Fach gebracht.
Jetzt ist es offiziell: In absehbarer Zeit wird es neuen Stoff von Foo Fighters geben. Das hat Bandboss Dave Grohl kürzlich höchstpersönlich vermeldet — und zwar beim Konzert der Gruppe vergangenes Wochenende in Launceston auf Tasmanien. Vor dem Song ‘Exhausted’ plauderte der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger aus, dass es "ein ganzes neues Album mit Songs" gibt, "die wir vor Kurzem fertiggestellt haben". Nicht mehr lange Außerdem erzählte der Foo Fighters-Mastermind, dass die Platte vor den nächsten Liveshows seiner Formation in Australien rauskommen wird, die — wie er anfügte — noch vor seinem nächsten Geburtstag am 14. Januar 2028 stattfinden werden. Die letzten Lebenszeichen…
Weiterlesen
Zur Startseite