Nine Inch Nails und die Foo Fighters haben Schlagzeuger getauscht. Josh Freese wurde im Mai dieses Jahres von Dave Grohl und Co. gefeuert. Nun kehrt er nach 17 Jahren wieder zu Trent Reznor zurück. Damit der Tausch perfekt ist: Bei den Foo Fighters nimmt dafür Ilan Rubin Freeses Platz an den Drums ein, wie schon seinerzeit bei Nine Inch Nails. Mit ihnen wurde Rubin 2020 in die Rock And Roll Hall of Fame aufgenommen. Damals war er 32 Jahre alt und gilt somit als jüngster Musiker, der das geschafft hat.

Das Wunderkind

Trotz seines jungen Alters bringt Ilan Rubin schon einiges an Erfahrung mit. Er arbeitete beispielsweisen bereits mit dem berühmten Komponisten Danny Elfman, der für die ‘Simpsons’-Titelmusik verantwortlich und Stammkomponist von Tim Burton ist. Laut Hollywood Reporter hatte Rubin Trent Reznor und Atticus Ross eigentlich zugesagt, Nine Inch Nails bei der anstehenden Tournee durch Nordamerika zu unterstützen. Die Entscheidung, stattdessen zu den Foo Fighters zu gehen, sei kurzfristig gefallen. Auch sie bereiten derzeit auf ihre erste Tournee seit zwei Jahren vor. Ob Rubin nur für diese Zeit einspringt oder ein fester Bestandteil der Band wird, ist noch offen. Weder Rubin noch die Foo Fighters haben sich bislang geäußert.

Vakanz

Nur gut, dass Josh Freese gerade frei war. Dieser gab seine Rückkehr zu Nine Inch Nails selbst via Social Media bekannt. „NIN war eine Band, bei der ich jeden Abend die Bühne verließ und dachte: ‚Das war unglaublich. Wir haben es absolut gerockt.‘ Und es war nicht nur ein Gefühl, es war Gewissheit. Dieses Maß an Intensität, Stolz und Zufriedenheit nach jeder Show habe ich selten erlebt“, schreibt Freese zunächst.

Dann fügt er hinzu: „Jetzt bin ich wieder mit Trent und der Crew auf Tour und helfe ihnen, das zu tun, was sie am besten können – Abend für Abend. Ich freue mich unglaublich darauf. Wieder Teil dieser Energie zu sein, ist ein tolles Gefühl.“ Die Band teilte ein Foto des Drummers und schrieb nur dazu: „Let’s fucking go!“

