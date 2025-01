Nine Inch Nails geben Welttournee bekannt

Nine Inch Nails hatten kürzlich bereits bestätigt, dass sie Pläne für eine Welttournee schmieden. Doch wegen der Brände in Kalifornien haben Trent Reznor noch mit der Ankündigung gewartet. Nun ist es allerdings so weit: Die Termine sind fix. Hierzulande stehen zwei Shows an — am 20.6. in Köln sowie am 1.7. in Berlin. Außerdem stehen in Europa unter anderem Zürich, Wien und Amsterdam auf dem Tourplan.

Ausgedehnte Konzertreise

Insgesamt spielen Nine Inch Nails 14 Mal in der Alten Welt und kommen dabei auch nach Irland, Großbritannien, Belgien, Italien, Polen, Frankreich, Spanien und Portugal. Im August und September steht überdies eine ganze Latte an Terminen in Nordamerika an. Der Ticket-Vorverkauf startet am 29. Januar um 12 Uhr mittags auf der Band-Website nin.com.

Das Tourneemotto „Peel It Back“ stellt im Übrigen eine Referenz an den Nine Inch Nails-Song ‘March Of The Pigs’ aus dem Jahr 1994 dar. Vor etwas mehr als einer Woche baten die Industrial-Metaller noch um ein Geduld: „Weil schon ein paar Termine und Informationen über unsere Welttournee ans Tageslicht gekommen sind, bestätigen wir: Ja, wir werden auf Tour gehen und hierzu bald weitere Einzelheiten mitteilen. Wir schauen alle der Verwüstung zu, die sich in Kalifornien entfaltet, und haben deswegen unsere Ankündigung zurückgehalten, während die Menschen versuchen mit all dem umzugehen, was passiert.“

Nine Inch Nails „Peel It Back“-Europatour 2025:

15.06. IR-Dublin, 3Arena

17.06. UK-Manchester, Co-op Live

18.06. UK-London, UK The O2

20.06. Köln, Lanxess Arena

21.06. BE-Dessel, Graspop Metal Meeting

24.06. IT-Mailand, Parco della Musica Novegro

26.06. CH-Zürich, Hallenstadion

27.06. A-Wien, Wiener Stadthalle

29.06. NL-Amsterdam, Ziggo Dome

01.07. Berlin, Uber Arena

03.07. PL-Gdynia, Open’er

07.07. FR-Paris, Accor Arena

10.07. ES-Madrid, Mad Cool

12.07. PT-Oeiras, NOS Alive

