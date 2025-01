Nine Inch Nails: Tour-Ankündigung erst nach den Bränden

Zuletzt mehrten sich die Gerüchte, dass Nine Inch Nails bald wieder auf Tour — sogar eine Welttournee — gehen werden. Ein paar Live-Termine waren bereits durchgesickert. Nun reagieren Trent Reznor und Co. auf dieses Hörensagen. Die Industrial-Metaller bestätigen den blauen Dunst. Allerdings sei derzeit angesichts der Brände in Kalifornien nicht der richtige Augenblick für die Ankündigung.

Der Motor läuft

„Weil schon ein paar Termine und Informationen über unsere Welttournee ans Tageslicht gekommen sind, bestätigen wir: Ja, wir werden auf Tour gehen und hierzu bald weitere Einzelheiten mitteilen“, schreiben Nine Inch Nails in den Sozialen Medien. „Wir schauen alle der Verwüstung zu, die sich in Kalifornien entfaltet, und haben deswegen unsere Ankündigung zurückgehalten, während die Menschen versuchen mit all dem umzugehen, was passiert.“

Bislang sind folgende Informationen nach außen gedrungen: Die Welttournee soll das Motto „Peel It Back“ tragen, was eine Referenz an den Nine Inch Nails-Song ‘March Of The Pigs’ aus dem Jahr 1994 darstellt. Des Weiteren stehen offenbar bereits Konzerte am 23. August in der Scotiabank Arena in Toronto (Ontario), am 31. August im Rocket Mortgage FieldHouse in Cleveland (Ohio) sowie am 10. September in der Amalie Arena in Tampa (Florida) fest. Angeblich sollen weitere Liveshows in Atlanta, Raleigh, Philadelphia und London angedacht sein.

Zuletzt machten Trent Reznor und sein langjähriger musikalischer Kollaborateur sowie Band-Kollege Atticus Ross mit ihrer Filmmusik von sich reden. Erst kürzlich gewannen sie den Golden Globe für ihre Arbeit bei ‘Challengers – Rivalen’ über eine Dreiecksgeschichte zwischen zwei Tennisspielern und einer Tennisspielerin.

