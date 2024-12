Nine Inch Nails arbeiten derzeit an neuer Musik

Trent Reznor und Atticus Ross von Nine Inch Nails bei "D23: The Ultimate Disney Fan Event" am 9. August 2024 in Anaheim

Nine Inch Nails – respektive die beiden Hauptakteure Trent Reznor und Atticus Ross – haben in den vergangenen Jahren vorrangig an Filmmusik gearbeitet. Erst im August wurde bekannt, dass sie unter dem Nine Inch Nails-Banner die Musik zu Disney’s ‘Tron: Ares’ komponiert haben. In einem Interview mit The Hollywood Reporter gab Reznor nun bekannt, dass sie aktuell an neuer Musik arbeiten: „Wir nutzen die Inspiration, die wir gesammelt haben, und lassen sie in ein Nine Inch Nails-Projekt einfließen, an dem wir gerade arbeiten. Wir sind bereit, wieder das Steuer zu übernehmen.“

Gelangweilt

Weiterhin betonte Reznor: „Unsere Soundtrack-Arbeit hat dafür gesorgt, dass sich Nine Inch Nails aufregender anfühlen, als es die vergangenen Jahre der Fall gewesen ist. Ich hatte die Band in meinem Kopf aus verschiedenen Gründen ein wenig verkümmern lassen.” Nun sei er jedoch dazu bereit, ein paar Sachen auszuprobieren, und erklärte:„Wir sind gelangweilt. Weißt du, was ich meine? Wir sind dankbar. Wir machen gerne Filme. Ich denke, wir können eine bessere Nine Inch Nails-Platte schreiben und wir können eine coolere Tournee machen. Das ist unser Ziel. Aber was ist, wenn wir das versuchen?“

