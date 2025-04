Erst vergangenes Jahr wurden Europe von der schwedischen Regierung für ihren langanhaltenden Verdienst für den schwedischen Musikexport geehrt. An der Albumfront hat sich jedoch schon länger nichts getan. Gut, Joey Tempest und seine Kollegen sind nicht mehr die Jüngsten. Jedoch erzählte der Sänger nun in einem Interview, dass hinter den Kulissen schon seit geraumer Zeit fleißig an neuem Material gewerkelt wird.

Interessant

Im Gespräch mit dem brasilianischen Musik-Journalisten Igor Miranda wurde Tempest direkt gefragt, ob Europe derzeit etwas in Arbeit haben. Der Frontmann antwortet ehrlich und direkt: „Ja, absolut. Es ist schon lange her. Wir hatten noch nie so eine lange Pause – noch nie.“ Normalerweise ist es all die Jahre so gewesen, dass die Band zwischen den Tourneen im Studio gewesen ist. Seit der Pandemie hat sich das geändert. „In gewisser Weise war es gut fürs Schreiben, weil ich von vorne anfangen konnte. Wir hatten plötzlich mehr Zeit. Es gab nicht so etwas wie: ,Lasst uns ein Album aufnehmen, weil wir wieder auf Tour müssen.‘ Wir hatten plötzlich Zeit. Das macht das neue Album so interessant.“

Laut Tempest fühlt es sich an wie bei einem Debütalbum. „Wir mussten jahrelang mit den Ideen leben. Und so ist es mit Debütalben: Bands sind auf Tour, haben die Songs geschrieben und leben mit ihnen, sie spielen sie. Und so fühlt es sich auch an. Es fühlt sich frisch an“, erklärt er. Aktuell kommen Europe mit der 13. Platte gut voran. Die Band-Mitglieder schicken sich gegenseitig Demos und „haben schon ein paar tolle Ideen.“

Ans Eingemachte soll es später dieses Jahr gehen, wie der Sänger weiter ausführt: „Wir planen, im Herbst ins Studio zu gehen, was bedeutet, dass nächstes Jahr Musik erscheinen wird. Und die ganze Band freut sich riesig darauf. Die Songs kommen, und sie fühlen sich frisch an, auch mit Einflüssen aus unserer Vergangenheit. Aber wie ihr wisst, experimentieren wir auch immer. Es ist also sozusagen das übliche Abenteuer – ein Europe-Abenteuer.“

