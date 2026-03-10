Erst im Februar feuerten Ingested ihren neuen Sänger Josh Davies, der seit 2024 Teil der Formation war. Grund dafür sind schwere Vorwürfe, die gegen Davies erhoben wurden. Nun hat die Deathcore-Band bekanntgegeben, dass sie auch seinen Gesang vom neuen, noch nicht erschienen Album DENIGRATION (VÖ: 8.5.) entfernen würden.

Neuer Gesang

In einem Statement auf Instagram schreiben sie: „Da wir der Veröffentlichung von DENIGRATION stetig näherkommen, wollen wir mit euch ein wichtiges Update teilen. Sean (Hynes, Gitarrist – Anm.d.Red.) und Andrew (Virrueta, Gitarrist -Anm.d.Red.) haben den gesamten Gesang des Albums neu aufgenommen.

Sobald die neue Single erscheint, werden die aktualisierten Aufnahmen veröffentlicht, und die momentane digitale Version von ‘Merciless Reflection’ wird ersetzt. Ab da stehen die neuen Aufnahmen als offizielle Version des Albums. Alle physischen und digitalen Versionen weltweit, werden diesen aktualisierten Gesang haben“, erklärt die Band.

Richtige Entscheidung

Sie sagen außerdem: „Das war keine kleine Entscheidung, aber es war die Richtige für die Zukunft der Band und des Albums. Wir sind stolz darauf, wie die Platte nun ist. Sie repräsentiert, wo Ingested heute stehen und wie es weitergeht. Diese Inkarnation von Ingested hält einen bestimmten Moment fest und ist ein einzigartiges Dokument dieses Kapitels unserer Geschichte. Währenddessen werden wir mit der Suche nach einem neuen Frontmann beginnen, um das aufzubauen, was als Nächstes kommt. Danke an alle, die uns weiter unterstützen. Das bedeutet uns alles.“ An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Davies‘ Statement

Josh Davies äußerte sich ebenfalls auf Instagram – allerdings, um seine Unschuld zu beteuern. In seiner Bildunterschrift bezieht er sich auf seinen Post, der aus seiner Verteidigung sowie Screenshots von Chats-Nachrichten besteht: „Die vorliegenden Beweise zeigen klar das Datum des Vorwurfs und bestätigen, dass ich zu der Zeit des angeblichen Vorfalls nicht anwesend war. Es ist also für mich unmöglich, unter diesen Umständen ein Vergehen begangen zu haben.

Ich finde es ebenfalls bedenklich, dass ein Gruppen-Chat von einer Bekanntschaft von mir, Ashley, erstellt wurde, worin diese lange Nachricht zirkulierte und später an mich weitergeleitet wurde. Während diese Vorwürfe extrem ernst sind, ist es ebenfalls eine ernste Angelegenheit, jemandem ein Vergehen vorzuwerfen, das diese Person offensichtlich nicht begangen hat“, meint Davies.

Beweise