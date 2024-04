Europe mit Preis der Schwedischen Regierung ausgezeichnet

Europe haben eine renommierte Auszeichnung von der schwedischen Regierung erhalten. So verlieh der Minister für internationale Entwicklung, Kooperation und Auslandshandel Johan Forssell den Hard-Rockern einen Preis für ihren langjährigen Beitrag zu den Musikexporten von Schweden. Die zweifache ESC-Gewinnerin Loreen hat den Music Export Prize bekommen, eine ehrenvolle Erwähnung fand das Melodifestivalen.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, den besonderen Preis der schwedischen Regierung für langdauernde Beiträge zu den Musikexporten von Schweden in Empfang zu nehmen“, lassen Europe in einem zugehörigen Statement verlauten. „Danke euch allen, die bei der Verleihung waren, und für die Unterstützung.“ Forssell kommentierte bei der Vergabe am 10. April: „Schwedische Musiker sind international weiter erfolgreich. Und ich bin wahrlich stolz, die diesjährigen Preise zu überreichen. Schwedische Musikexporte fahren Milliarden ein. Und die Industrie trägt zu Arbeitsmöglichkeiten, Wachstum und zur Verbreitung des positiven Bilds von Schweden im Ausland bei. Das wollen wir heute anerkennen.“

In der Begründung der Jury heißt es: „Los ging es mit Rock-Träumen von Teenagern in den Klassenzimmern von Vilundaskolan in Upplands Väsby in den späten Siebzigern. Daraus wurde eine herausragende Karriere voller Exporterfolge, Spitzenplätzen in den internationalen Charts und epischen Welttourneen. Europe waren mit ihrem Mix aus hartem und melodischen Rock Pioniere dabei, Schweden auf die Weltkarte zu setzen. Die Band hatte 1986 einen großen Durchbruch und erzielt ein großartigen Erfolg mit dem Album THE FINAL COUNTDOWN. Doch zuvor gewannen sie mit ihrem Song ‘Seven Doors Hotel’ von 1983 bereits die japanischen Hard Rock-Fans für sich.

Eine Reihe von zeitlosen und ikonischen Stücken — wie ‘The Final Countdown’, ‘Rock The Night’, ‘Superstitious’ und ‘Carrie’, um nur ein paar zu erwähnen — wird immer ein fundamentaler Teil des schwedischen Musikphänomens sein.“

